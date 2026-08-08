El secreto del fichaje de Rodri: cómo el Barcelona se adelantó al Real Madrid

·75·Deportes
El secreto del fichaje de Rodri: cómo el Barcelona se adelantó al Real Madrid

Según informaciones que están causando un gran revuelo en el mundo del deporte, el centrocampista del Manchester City podría haber continuado su carrera en el Real Madrid. Sin embargo, el Barcelona intervino en el último momento y logró convencer al futbolista para que se uniera al club. Los detalles de este fichaje llaman la atención no solo por lo inesperado del desenlace, sino también porque todo el proceso de negociación se llevó a cabo con absoluto secretismo. Según informa Goal.com.

Según el medio deportivo, casi todos los detalles del acuerdo se resolvieron sin filtraciones y en un ambiente de total confidencialidad. Aunque el fichaje todavía no se ha completado oficialmente, los secretos de las negociaciones entre bastidores empiezan a salir a la luz. Se ha sabido que este giro inesperado fue el resultado de una larga preparación.

El plan secreto de Deco y su misterioso viaje

Para entender la intriga detrás de este fichaje, hay que remontarse al 30 de julio. Ese día, el director deportivo del Barcelona, Deco, debía viajar directamente a la concentración del equipo en Inglaterra después de unas breves vacaciones en Croacia. Sin embargo, optó por otro camino: regresó primero a Cataluña, donde permaneció algo más de un día.

En aquel momento, muchos no entendieron la decisión del director deportivo. Mientras el entrenador y los jugadores ya habían volado a Inglaterra para preparar un amistoso de pretemporada, Deco eligió deliberadamente quedarse en la costa. Se cree que fue durante ese breve periodo cuando se celebraron las negociaciones decisivas para el futuro del fichaje.

Por ahora, ninguna de las partes ha emitido un comunicado definitivo sobre el acuerdo. Aun así, los movimientos rápidos y secretos del club catalán demostraron que su capacidad en el mercado de fichajes sigue siendo considerable. Si el acuerdo llega a buen puerto, será sin duda uno de los fichajes más sonados de los últimos años.

RodriBarcelonaReal MadridManchester CityFichaje
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridVinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridHoy, 13:53Arsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordArsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordHoy, 13:33Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaRuben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaHoy, 13:12La candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateLa candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateHoy, 13:11El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaEl entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaHoy, 12:51Rodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichajeRodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichajeHoy, 12:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)