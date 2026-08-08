Según informaciones que están causando un gran revuelo en el mundo del deporte, el centrocampista del Manchester City podría haber continuado su carrera en el Real Madrid. Sin embargo, el Barcelona intervino en el último momento y logró convencer al futbolista para que se uniera al club. Los detalles de este fichaje llaman la atención no solo por lo inesperado del desenlace, sino también porque todo el proceso de negociación se llevó a cabo con absoluto secretismo. Según informa Goal.com.

Según el medio deportivo, casi todos los detalles del acuerdo se resolvieron sin filtraciones y en un ambiente de total confidencialidad. Aunque el fichaje todavía no se ha completado oficialmente, los secretos de las negociaciones entre bastidores empiezan a salir a la luz. Se ha sabido que este giro inesperado fue el resultado de una larga preparación.

El plan secreto de Deco y su misterioso viaje

Para entender la intriga detrás de este fichaje, hay que remontarse al 30 de julio. Ese día, el director deportivo del Barcelona, Deco, debía viajar directamente a la concentración del equipo en Inglaterra después de unas breves vacaciones en Croacia. Sin embargo, optó por otro camino: regresó primero a Cataluña, donde permaneció algo más de un día.

En aquel momento, muchos no entendieron la decisión del director deportivo. Mientras el entrenador y los jugadores ya habían volado a Inglaterra para preparar un amistoso de pretemporada, Deco eligió deliberadamente quedarse en la costa. Se cree que fue durante ese breve periodo cuando se celebraron las negociaciones decisivas para el futuro del fichaje.

Por ahora, ninguna de las partes ha emitido un comunicado definitivo sobre el acuerdo. Aun así, los movimientos rápidos y secretos del club catalán demostraron que su capacidad en el mercado de fichajes sigue siendo considerable. Si el acuerdo llega a buen puerto, será sin duda uno de los fichajes más sonados de los últimos años.