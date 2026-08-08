El problema de la portería se agrava para la Juventus

La derrota ante el Inter en Perth, Australia, la Juventus ha vuelto a situar el problema de los porteros como la principal preocupación del club. Según Goal.com, tras los errores cometidos en el partido, la necesidad de fichar a un nuevo guardameta titular para el equipo dirigido por Luciano Spalletti se ha vuelto absolutamente urgente. Goal.com informa de ello.

En realidad, los amistosos de pretemporada habían comenzado de forma positiva para el conjunto turinés. Los hombres de Spalletti habían mantenido la portería a cero en sus cuatro primeros partidos contra el Basilea, el Standard de Lieja, el Niza y el Chelsea. Gracias a una defensa ordenada, Michele Di Gregorio y Mattia Perin concedieron pocas ocasiones a sus rivales y dejaron una buena impresión entre los especialistas.

Los errores del Derby d’Italia

Sin embargo, los viejos errores y problemas volvieron a aparecer en el partido contra el Inter. En el primer gol nerazzurro, Federico Dimarco dispuso de demasiado espacio para rematar, mientras que Di Gregorio reaccionó tarde. En la segunda acción, una intervención insegura y un grave error del guardameta al intentar detener un disparo a bocajarro de Diao provocaron que el balón acabara en la red.

La situación recordó a los numerosos errores cometidos la temporada pasada contra el Inter en San Siro y frente al Como en el Allianz Stadium. Como consecuencia, el futuro en el equipo del portero nacido en 1997 vuelve a estar en duda. Aunque tiene contrato hasta 2029, no ha logrado convencer por completo ni al cuerpo técnico ni a la directiva del club.

Las dificultades del mercado y los nuevos candidatos

A pocas semanas del cierre del mercado de fichajes, la Juventus sigue contando con Di Gregorio, Mattia Perin y Carlo Pinsoglio. El hecho de que los contratos de Perin y Pinsoglio terminen dentro de un año, mientras que Di Gregorio haya quedado prácticamente aislado en el equipo tras la polémica relacionada con su agente en julio, ha dejado al club en una situación complicada.

Por ahora, el club turinés no ha encontrado un comprador adecuado para Di Gregorio ni un nuevo portero titular del nivel necesario. Mientras sus principales objetivos, Alisson y Dibu Martínez, se han marchado a otros equipos, las alternativas como Viscario tampoco convencen plenamente a la directiva. Si el Paris Saint-Germain ficha al guardameta japonés del Parma, Zion Suzuki, se estudia como último recurso la posibilidad de cederlo a la Juventus.

A solo dos semanas del comienzo de la temporada de la Serie A, en las próximas horas se sabrá cómo resolverán este problema los responsables del club, entre ellos Carnevali, Massara y Ottolini. Si al inicio de la temporada la portería era simplemente una prioridad, ahora se ha convertido en una crisis total.