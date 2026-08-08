Thiago Almada deja el Atlético de Madrid para fichar por River Plate

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Thiago Almada deja el Atlético de Madrid para fichar por River Plate

El centrocampista de la selección argentina Thiago Almada continuará su carrera en su país natal. Según Goal.com, el Atlético de Madrid y River Plate, uno de los grandes clubes argentinos, han alcanzado un acuerdo total por el traspaso del futbolista. De este modo, la etapa del talento argentino en la capital española terminó antes de lo previsto. Sobre este asunto, Goal.com informa que

Cabe recordar que Thiago Almada se incorporó al Atlético de Madrid el verano pasado. Sin embargo, en el conjunto madrileño tuvo dificultades para mostrar todo su potencial y hacerse con un puesto fijo en el once titular. A pesar de ello, la temporada pasada disputó 40 partidos con el equipo en todas las competiciones.

El balance de su única temporada en España

Durante su única temporada con el Atlético de Madrid, Almada intentó aprovechar al máximo las oportunidades que le brindó el cuerpo técnico. Según las estadísticas, marcó 4 goles y dio 2 asistencias a sus compañeros. Aunque sus registros no fueron tan altos como esperaban la directiva y los aficionados, sus actuaciones sobre el terreno de juego fueron reconocidas.

La etapa europea del futbolista no se prolongó tanto como se esperaba y decidió regresar a su país. Jugar en River Plate, uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica, debería ser para Thiago un paso importante para recuperar su forma y volver a mostrar un fútbol brillante.

El comunicado oficial del club y los planes de futuro

En un comunicado publicado en la página web oficial del club madrileño, el Atlético agradeció al futbolista los servicios prestados. La directiva del club le deseó a Thiago mucho éxito en su futura carrera profesional y en su vida personal.

Para River Plate, este fichaje representa un paso importante para reforzar considerablemente la plantilla y lograr buenos resultados en las próximas competiciones. Tras regresar al campeonato argentino, Almada aspira a ofrecer su mejor versión y consolidar aún más su puesto en la selección nacional.

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