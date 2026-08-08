Luciano Spalletti: el Inter mostró un juego más colectivo que nosotros

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Luciano Spalletti: el Inter mostró un juego más colectivo que nosotros

En un amistoso de gran rivalidad disputado en Perth, Australia, la Juventus cayó por 2-1 ante el Inter. Tras el encuentro, el entrenador del equipo turinés, Luciano Spalletti, habló con Sky Sport sobre el estado actual de su equipo, el rendimiento de los nuevos fichajes y la superioridad del rival. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Goal.com, el técnico no pasó por alto el rendimiento de los nuevos fichajes que participaron en el encuentro: Randal Kolo Muani y Alajbegovich. El entrenador destacó que valora mucho las capacidades de ambos jugadores, a quienes ya conocía bien y había seguido de cerca antes de su llegada al club.

Los nuevos fichajes y el estado físico

Según Spalletti, Massara también había seguido anteriormente a Alajbegovich, y este fichaje generó confianza en la directiva. Sin embargo, como ambos futbolistas se incorporaron recientemente al equipo, su estado físico todavía no está completamente al nivel exigido.

El técnico declaró al respecto: «Solo llevan tres días con el equipo y probablemente les resultó difícil exigirse al máximo durante todo un periodo». A pesar de ello, el entrenador elogió el potencial de los nuevos jugadores y afirmó que intentará aprovechar correctamente sus cualidades.

El equilibrio colectivo y la superioridad del rival

Al hacer balance del partido, Spalletti reconoció que la Juventus cuenta con suficientes jugadores de gran calidad individual, pero admitió que aún queda mucho trabajo para unirlos como un solo equipo y encontrar el equilibrio en el juego.

«Contamos con suficientes futbolistas de alto nivel, pero tenemos que pensar en cómo encontrar el equilibrio en nuestro juego y cómo convertirnos en un verdadero equipo. En la primera parte del partido, el Inter demostró que era más equipo que nosotros. Es un proceso difícil que debemos superar», declaró el entrenador.

Este partido de preparación entre dos grandes del fútbol italiano fue una etapa importante de la pretemporada y brindó a ambos equipos la oportunidad de analizar sus futuros errores. La Juventus debe recuperar el equilibrio de su plantilla y dar los próximos pasos hacia adelante.

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