Lionel Messi bate un récord mundial: el capitán de Argentina hace historia contra Austria

·4·Deportes
Lionel Messi bate un récord mundial: el capitán de Argentina hace historia contra Austria

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, continúa asombrando al mundo del fútbol al registrar un nuevo resultado histórico. En el encuentro contra Austria correspondiente al Grupo J celebrado en Texas, Messi anotó un doblete, asegurando la victoria de su equipo por 2-0. Este éxito es significativo no solo por la victoria, sino también por el establecimiento de un nuevo récord en la historia de los Mundiales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Gracias a sus goles en este encuentro, Lionel Messi elevó su total de goles en Mundiales a 18. De esta manera, supera el récord de 16 goles que pertenecía al legendario delantero alemán Miroslav Klose. Según Goal.com, este logro de Messi también emocionó a los integrantes de la selección argentina, quienes rindieron un gran homenaje a su capitán tras el partido.

El centrocampista Alexis Mac Allister destacó no solo la habilidad de Messi en el campo, sino también su influencia en el vestuario. "Es el mejor jugador del mundo. Todos estamos dispuestos a darlo todo por Leo. Hemos ganado muchos torneos juntos y que él sea feliz es muy importante para nosotros. Sigue motivándonos", afirmó Mac Allister en una entrevista con Mundo Deportivo.

Asombro y orgullo interno en el equipo

Leandro Paredes, quien ha jugado junto a Messi durante muchos años, tampoco ocultó su asombro al ver cómo el capitán revela nuevas facetas cada vez. Según sus palabras, aunque Messi ya lo ha ganado todo, siempre encuentra nuevas formas de dejar boquiabiertos a sus compañeros cada vez que salta al campo.

El defensa del Manchester United, Lisandro Martinez, confesó que no pudo contener las lágrimas después del partido, conmovido por el juego de Messi. El defensor admitió que fue difícil luchar contra los fuertes defensores físicos de Austria, pero señaló que saber que el mejor futbolista de todos los tiempos estaba en la línea de ataque brindó una confianza adicional al equipo.

"Me siento infinitamente orgulloso de que esté con nosotros cada día y de que sea argentino. Las palabras no alcanzan para describirlo, solo debemos disfrutar de su juego", dice Lisandro Martinez. Esta victoria no solo consolida la posición de Argentina en el grupo, sino que reafirma el lugar de Messi en la historia del fútbol mundial.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este récord también era un evento esperado. El hecho de que Lionel Messi siga mostrando un nivel de juego tan alto a sus 37 años indica que seguirá siendo una de las estrellas principales en el Mundial 2026. Actualmente, la selección argentina continúa alcanzando nuevas cimas bajo el liderazgo de Messi.

Lionel MessiArgentinaCopa del MundoRécordFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Bayern exige una cifra récord por OliseEl Bayern exige una cifra récord por OliseHoy, 18:05El Real Madrid busca reforzar su defensa: José Mourinho pone la mira en una estrella del ArsenalEl Real Madrid busca reforzar su defensa: José Mourinho pone la mira en una estrella del ArsenalHoy, 17:36Exfutbolista: Ronaldo anotará un doblete fácilmente contra UzbekistánExfutbolista: Ronaldo anotará un doblete fácilmente contra UzbekistánHoy, 17:36Lionel Messi vuelve a ser el héroe: Argentina vence a AustriaLionel Messi vuelve a ser el héroe: Argentina vence a AustriaHoy, 17:18Un conocido medio deportivo pronostica el partido Portugal — UzbekistánUn conocido medio deportivo pronostica el partido Portugal — UzbekistánHoy, 17:11Aficionados uzbekos organizan una gran fiesta del fútbol en Houston (video)Aficionados uzbekos organizan una gran fiesta del fútbol en Houston (video)Hoy, 17:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán