El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, continúa asombrando al mundo del fútbol al registrar un nuevo resultado histórico. En el encuentro contra Austria correspondiente al Grupo J celebrado en Texas, Messi anotó un doblete, asegurando la victoria de su equipo por 2-0. Este éxito es significativo no solo por la victoria, sino también por el establecimiento de un nuevo récord en la historia de los Mundiales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Gracias a sus goles en este encuentro, Lionel Messi elevó su total de goles en Mundiales a 18. De esta manera, supera el récord de 16 goles que pertenecía al legendario delantero alemán Miroslav Klose. Según Goal.com, este logro de Messi también emocionó a los integrantes de la selección argentina, quienes rindieron un gran homenaje a su capitán tras el partido.

El centrocampista Alexis Mac Allister destacó no solo la habilidad de Messi en el campo, sino también su influencia en el vestuario. "Es el mejor jugador del mundo. Todos estamos dispuestos a darlo todo por Leo. Hemos ganado muchos torneos juntos y que él sea feliz es muy importante para nosotros. Sigue motivándonos", afirmó Mac Allister en una entrevista con Mundo Deportivo.

Asombro y orgullo interno en el equipo

Leandro Paredes, quien ha jugado junto a Messi durante muchos años, tampoco ocultó su asombro al ver cómo el capitán revela nuevas facetas cada vez. Según sus palabras, aunque Messi ya lo ha ganado todo, siempre encuentra nuevas formas de dejar boquiabiertos a sus compañeros cada vez que salta al campo.

El defensa del Manchester United, Lisandro Martinez, confesó que no pudo contener las lágrimas después del partido, conmovido por el juego de Messi. El defensor admitió que fue difícil luchar contra los fuertes defensores físicos de Austria, pero señaló que saber que el mejor futbolista de todos los tiempos estaba en la línea de ataque brindó una confianza adicional al equipo.

"Me siento infinitamente orgulloso de que esté con nosotros cada día y de que sea argentino. Las palabras no alcanzan para describirlo, solo debemos disfrutar de su juego", dice Lisandro Martinez. Esta victoria no solo consolida la posición de Argentina en el grupo, sino que reafirma el lugar de Messi en la historia del fútbol mundial.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este récord también era un evento esperado. El hecho de que Lionel Messi siga mostrando un nivel de juego tan alto a sus 37 años indica que seguirá siendo una de las estrellas principales en el Mundial 2026. Actualmente, la selección argentina continúa alcanzando nuevas cimas bajo el liderazgo de Messi.