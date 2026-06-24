Jude Bellingham bate el récord de Wayne Rooney con la selección de Inglaterra

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Jude Bellingham bate el récord de Wayne Rooney con la selección de Inglaterra

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha marcado un hito histórico con la selección inglesa. Al disputar el encuentro contra Ghana en el marco del Mundial 2026, el futbolista se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 50 partidos con los «Three Lions». Con este logro, ha conseguido batir el récord mantenido durante años por el legendario Wayne Rooney. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Bellingham alcanzó esta cifra a los 22 años y 359 días. En comparación, el exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, disputó su 50º partido a los 23 años y 159 días. El joven talento no solo bate récords, sino que ya se ha convertido en la principal fuerza impulsora del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Consistencia detrás de los récords

El debut de Bellingham con la selección fue en 2020 y, en poco tiempo, logró participar en cuatro grandes torneos internacionales. En este sentido, ha superado a contemporáneos como el alemán Jamal Musiala, ostentando el título del jugador europeo más joven en participar en cuatro competiciones mayores. Actualmente, cuenta con 7 goles anotados con la selección.

A nivel de clubes, Jude también registra resultados sorprendentes. En 140 partidos con el Real Madrid, ha anotado 46 goles. Su capacidad de liderazgo en el campo y su responsabilidad en momentos clave son muy valorados por los expertos. En particular, Jordan Henderson lo describió como un «jugador de grandes partidos», destacando su importancia vital para el equipo.

Objetivos futuros y nuevas metas

Según los análisis estadísticos, si Bellingham continúa participando en un promedio de 9 partidos por año durante la próxima década, podría batir el récord absoluto de 125 encuentros de Peter Shilton. Actualmente, se une a Bukayo Saka como uno de los cinco futbolistas ingleses en alcanzar los 50 partidos antes de los 25 años.

Sin embargo, para el propio jugador, el éxito colectivo es más importante que los récords personales. La selección de Inglaterra aspira a conquistar finalmente un título importante tras una pausa de 60 años. Actualmente, el equipo lucha por mantener el liderato en la fase de grupos del Mundial y asegurar su pase a los play-offs. Que Jude Bellingham se encuentre en su mejor forma deportiva será, sin duda, un factor decisivo para alcanzar este sueño inglés.

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