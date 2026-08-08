Ferran Torres quiere dejar el FC Barcelona y poner rumbo a París

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres comunicó a la directiva su deseo de abandonar el equipo en el próximo mercado de verano. Según ESPN, el futbolista de 26 años ya ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su contrato personal con el campeón de Francia, Paris Saint-Germain. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Si el traspaso se concreta, Torres tendrá la oportunidad de volver a jugar bajo las órdenes de Luis Enrique, quien fue su entrenador en la selección española. El cuerpo técnico parisino está prestando especial atención a los servicios del delantero español para reforzar aún más su línea ofensiva.

La postura del club catalán y sus intereses económicos

Como al contrato de Ferran Torres con el FC Barcelona solo le queda un año, la directiva del club se ve obligada a tomar una decisión rápida sobre su futuro. El campeón de España ha señalado que está dispuesto a dejar salir al jugador si Paris Saint-Germain paga la cantidad exigida por el traspaso.

Cabe recordar que Ferran Torres llegó al club catalán en 2021 procedente del Manchester City por unos 55 millones de euros. Aunque inicialmente actuaba como extremo, en las últimas temporadas se adaptó a la posición de delantero centro y marcó goles importantes para el equipo.

Los cambios en el equipo de Hansi Flick y un nuevo desafío

Tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS, las opciones ofensivas del entrenador Hansi Flick se han reducido. La salida de Torres obliga al FC Barcelona a acelerar la búsqueda de un nuevo delantero de alto nivel.

El club consideraba como objetivo prioritario al delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez. Sin embargo, la negativa del conjunto madrileño a vender a su líder podría llevar al gigante catalán a centrarse en otras opciones. El propio Torres insinuó durante la gira promocional del club por Estados Unidos que podría marcharse este verano.

Como dato, Ferran Torres disputó 207 partidos con el Blaugrana durante cinco temporadas y marcó 65 goles. La pasada campaña anotó 21 tantos en 49 encuentros, mientras que en la temporada anterior marcó 19 goles en 45 partidos.