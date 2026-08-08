El Milan continúa con la limpieza de su plantilla: Tomori y Fofana, en venta

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El Milan continúa con la limpieza de su plantilla: Tomori y Fofana, en venta

En el AC Milan, el entrenador Ruben Amorim ha iniciado el proceso de despedida de los jugadores que no entran en su proyecto futuro. Según GOAL.com, Fofana y Fikayo Tomori no disputaron ni un minuto en el partido contra el Chelsea. El técnico portugués había reconocido abiertamente que la plantilla era demasiado amplia y aseguró que se tomarían decisiones definitivas en los próximos días. Los dos futbolistas que se quedaron en el banquillo ahora se ven obligados a buscar un nuevo club. Sobre este asunto, Goal.com informa que.

Ruben Amorim había declarado en rueda de prensa que habría cambios en el equipo y que advertiría personalmente a los jugadores que continuarían en la plantilla. En el partido del sábado, esas palabras se confirmaron sobre el terreno de juego. A pesar de los numerosos cambios realizados en la segunda mitad, el defensa inglés y el centrocampista no pudieron entrar desde el banquillo. Esta situación demuestra claramente que el entrenador no confía en estos jugadores y que han sido puestos en el mercado de fichajes.

Cambios en defensa y valor de Tomori

La venta de Fikayo Tomori permitiría al AC Milan liberar espacio en la defensa y reforzar la plantilla. Amorim quiere contar con un jugador capaz de liderar el centro de la defensa, sacar bien el balón desde atrás y aportar experiencia internacional. La directiva exige al menos 15 millones de euros por el defensa inglés y pronto iniciará las negociaciones con su agente.

La lista de pretendientes de Tomori también sigue creciendo. Coventry y Newcastle han mostrado un interés inicial, mientras que la Juventus lo sigue como alternativa para Lukumi. También se esperan nuevas llamadas de clubes extranjeros, y los últimos días del mercado de fichajes prometen ser muy intensos.

El futuro de Fofana y otros pretendientes

Ruben Amorim y su cuerpo técnico también han tomado una decisión definitiva sobre el caso de Fofana. La directiva del Milan ha fijado un precio de al menos 20 millones de euros por el exjugador del Mónaco. Entre los clubes ingleses, el Crystal Palace ha mostrado un gran interés por el centrocampista francés y lidera la carrera por su fichaje.

Si Pierre-Emile Højbjerg se marcha al Newcastle, el Olympique de Marsella también podría intentar fichar a Fofana. El AC Milan trabaja actualmente en la venta activa de sus jugadores en el mercado de fichajes para generar nuevas opciones financieras.

AC MilanRuben AmorimFikayo TomoriFofanaMercado De Fichajes
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