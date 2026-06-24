Cannavaro: «Los jugadores de Uzbekistán no se rindieron ni un segundo»

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Cannavaro: «Los jugadores de Uzbekistán no se rindieron ni un segundo»

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, comentó sobre su equipo tras el encuentro de la Copa del Mundo contra Portugal.

El especialista italiano afirmó que ya se sabía de antemano que la primera participación de Uzbekistán en el Mundial no sería sencilla. Según sus palabras, una vez que Colombia y Portugal quedaron en el mismo grupo, era evidente que el equipo enfrentaría pruebas difíciles.

«Es natural que la primera participación en la Copa del Mundo no sea fácil. Después del sorteo, al ver a Colombia y Portugal, supimos que habíamos caído en un grupo muy difícil», dijo Cannavaro.

El entrenador subrayó que no está descontento con sus jugadores a pesar del resultado contra Portugal. Afirmó que se sintió orgulloso de su equipo tras el partido contra Colombia y que su opinión no ha cambiado después del duelo frente a Portugal.

«Hoy también estoy orgulloso de mi equipo. Enfrentaron dificultades, pero no se rindieron ni un segundo», declaró el técnico.

Cannavaro señaló que Portugal cuenta con jugadores de alto nivel en todas las líneas. Asimismo, añadió que el rival saltó al campo con una gran motivación.

Según él, la Copa del Mundo está sirviendo como una gran experiencia para Uzbekistán. A través de estos partidos, el equipo tiene la oportunidad de adaptarse al fútbol de alto nivel y sacar conclusiones para los próximos encuentros.

UzbekistánPortugalFabio CannavaroCopa del MundoColombiaSelección Nacional
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