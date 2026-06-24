Fayzullayev: «Estoy orgulloso de ser uzbeko y de jugar para la selección nacional»

El jugador de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, compartió sus impresiones tras el partido contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los «Lobos Blancos» perdieron 0-5 en este encuentro. Fayzullayev señaló que el partido fue muy difícil y que el resultado final no fue el que esperaban los jugadores.

«El partido de hoy fue muy duro. El marcador no fue el que queríamos. Estamos muy decepcionados porque queríamos jugar de otra manera en el campo», declaró.

Abbosbek reconoció que Portugal fue superior en este encuentro. En su opinión, el alto nivel y la habilidad individual del rival se reflejaron en el campo.

«Hay que ser honestos, Portugal jugó mejor que nosotros y lo demostró en el campo. A pesar de ello, luchamos hasta el final», enfatizó el jugador.

Fayzullayev afirmó que no hay tiempo para pensar demasiado en la derrota. Ahora, toda la atención debe centrarse en el partido decisivo contra la República Democrática del Congo en la última jornada.

«No tenemos mucho tiempo. Debemos olvidar este partido y concentrarnos en el encuentro contra la RD del Congo, porque tenemos un partido muy importante por delante», dijo.

Según el jugador, Uzbekistán todavía tiene posibilidades de clasificarse. Por ello, el partido contra la RD del Congo se convertirá en el más importante del torneo.

«Todavía tenemos posibilidades de pasar de grupo. Este será el partido más importante del grupo. Si Dios quiere, tenemos que ganar», añadió Fayzullayev.

Abbosbek también habló sobre el gol marcado por Aziz G‘aniyev, que fue anulado por decisión arbitral. Cree que si ese gol hubiera subido al marcador, el desarrollo del partido habría sido distinto.

«Si el gol de G‘aniyev hubiera contado, el partido habría sido diferente, porque ese gol nos habría dado motivación. Pero si los árbitros tomaron la decisión correcta, no tengo quejas», dijo el futbolista.

Fayzullayev admitió que Uzbekistán no pudo crear muchas situaciones de peligro durante el partido. Señaló que la habilidad de los jugadores portugueses y el alto nivel de su mediocampo jugaron un papel fundamental.

«Hoy no pudimos crear muchas ocasiones. El nivel de los delanteros rivales jugó un papel importante. Nos enfrentamos a una de las selecciones con el mediocampo más fuerte del mundo», dijo Abbosbek.

Destacó que enfrentarse a un rival tan fuerte fue una gran experiencia para los jugadores uzbekos. Sin embargo, ahora hay que mirar hacia adelante y prepararse para la última jornada.

«Fue una gran experiencia para nosotros. Pero no hay tiempo para pensar en este partido. Ahora nos prepararemos para el último encuentro», afirmó.

Al final de la entrevista, Fayzullayev destacó especialmente que defender los colores de la selección nacional es un gran orgullo para él.

«Quiero decir una cosa: estoy orgulloso de ser uzbeko y de defender los colores de la selección nacional. Tanto en las victorias como en las derrotas, todos jugamos por Uzbekistán», dijo Abbosbek Fayzullayev.

Ahora, la selección nacional de Uzbekistán se prepara para el partido decisivo contra la RD del Congo. Los «Lobos Blancos» saldrán al campo para ganar y mantener viva la esperanza de pasar a la siguiente fase.