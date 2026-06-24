Dolorosa derrota ante Portugal y duras críticas a Cannavaro

Lamentablemente, nuestra participación en el Mundial no comenzó como esperábamos. La pesada derrota (0:5) sufrida ante la selección de Portugal en la 2ª jornada del grupo K ha dejado profundamente preocupados no solo a los aficionados, sino también a los expertos. Tras dos derrotas consecutivas, los pupilos del técnico italiano Fabio Cannavaro han caído al último lugar de la tabla. Ahora, nuestros representantes se enfrentan a un partido de vida o muerte contra la RD Congo.

En este contexto, el exdirector del departamento de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), Azizbek Haydarov expresó opiniones muy tajantes y abiertas sobre el encuentro. Sus críticas no solo se dirigieron a los errores groseros de los jugadores, sino también a la táctica del entrenador y a su idoneidad para el equipo.

«Nuestros defensores estuvieron más pendientes de posar para las fotos que de recuperar el balón»

Según Azizbek Haydarov, el destino del encuentro se decidió por errores individuales inexplicables al inicio del partido. Especialmente las situaciones de los primeros dos goles provocaron la indignación del exdirigente :

«Perdimos este partido. Para ser sincero, no entendí en absoluto qué intentaba lograr Fabio Cannavaro. En el primer gol, en lugar de defender y recuperar el balón, nuestros defensores estaban posando para una foto o haciendo cualquier otra cosa. En un Mundial, es absolutamente inadmisible conceder goles así.»

El experto también criticó duramente la actuación de uno de los líderes del equipo, Abbosbek Fayzullayev :

«En la segunda jugada, Abbosbek Fayzullayev huyó del balón. No entiendo por qué hizo eso. Que yo sepa, nadie ha muerto jamás por ser tocado por un balón de fútbol. En una competición de este nivel, hay que luchar hasta el final en cada jugada.»

Haydarov señaló que rivales fuertes como Portugal nunca perdonan tales regalos. Tras los goles rápidos, el equipo se quebró anímicamente y no pudo recuperarse, lo que resultó en tres goles más en contra.

¿Se justifican los millones que se le pagan a Cannavaro?

La sombra de la derrota recae, naturalmente, sobre el entrenador principal Fabio Cannavaro. Haydarov cuestionó abiertamente la idea de traer a un especialista extranjero costoso y propuso la opción de entrenadores locales :

Quebranto anímico : Tras el primer gol, el equipo perdió la confianza y fue imposible remontar. A este nivel, se requería una concentración máxima desde el minuto 1 hasta el último segundo.

Cuestión de mentalidad : En lugar de un entrenador extranjero costoso, habría sido más útil confiar en especialistas locales que conozcan bien el entorno interno, el carácter de los jugadores y el fútbol uzbeko desde adentro.

«Para ser honesto, no entiendo por qué propusieron a Fabio Cannavaro para la selección de Uzbekistán. ¿De qué sirve pagarle tanto dinero? Por esa cantidad, se podría haber entregado el equipo a nuestros propios especialistas que conocen bien nuestro fútbol, nuestros jugadores y nuestra mentalidad.»

¿Qué pasará ahora?

Por muy grave que sea la situación, la oportunidad aún no se ha perdido por completo. Nos espera el último y más decisivo duelo del grupo contra la RD Congo. Para no perder la esperanza de llegar a los play-offs, nuestros representantes deben salir al campo buscando únicamente la victoria.

¡Como aficionados, esperamos que se saquen las conclusiones correctas de los errores y que los chicos muestren un verdadero carácter en el próximo encuentro!