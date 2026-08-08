Dicen que Habib es uno de los luchadores favoritos de Trump

Se dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los mayores admiradores del excampeón de peso ligero de la UFC Habib Nurmagomedov. Así lo declaró su mánager, Ali Abdelaziz, en el programa «Pound 4 Pound Show».

Según Ali Abdelaziz, Trump prefiere a dos luchadores por encima de los demás: el estadounidense Justin Gaethje y Habib Nurmagomedov.

«El presidente Trump quiere a dos luchadores más que a cualquier otro: el estadounidense Justin Gaethje y Habib. Es el mayor fan de Habib. Le pregunté: “¿Por qué quiere tanto a Habib?”. Él respondió: “Incluí a Habib en mi libro”», declaró Ali Abdelaziz.

Esta declaración vuelve a demostrar el respeto especial de Trump por el excampeón de la UFC. Habib es considerado uno de los luchadores de MMA más famosos que terminó su carrera invicto.