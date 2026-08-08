Trent Alexander-Arnold podría convertirse en el nuevo David Beckham del Real Madrid

El defensa de la selección inglesa Trent Alexander-Arnold podría experimentar un cambio inesperado en su carrera y ser trasladado al centro del campo. En una entrevista concedida a Casinolyze, el exfutbolista Phil Bardsley consideró que el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, podría utilizar al inglés en el centro del campo como al legendario David Beckham para sacar a la luz su potencial oculto. Según Goal.com informa .

Según los expertos, algunas carencias defensivas de Alexander-Arnold no deberían eclipsar sus cualidades ofensivas y creativas. En particular, la presencia en el Real Madrid de atacantes rápidos como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior podría permitir al futbolista inglés aprovechar al máximo sus pases.

Nuevas funciones en el centro del campo

Phil Bardsley señaló que la idea de trasladar a Trent Alexander-Arnold de su posición tradicional de lateral derecho a la de centrocampista derecho podría dar resultado. Esto le ofrecería más libertad sobre el terreno de juego y le permitiría dirigir los ataques del equipo gracias a sus pases únicos y su visión de juego.

David Beckham desempeñó en su día exactamente ese papel creativo en el Real Madrid, suministrando pases precisos a sus compañeros. Incluso ahora, se espera que un cambio táctico de este tipo aporte una mayor variedad al juego del club madrileño.

Primeras impresiones bajo las órdenes de Mourinho

Actualmente, el futbolista trabaja con intensidad bajo la dirección de José Mourinho durante la concentración de pretemporada que se celebra en la ciudad deportiva de Valdebebas. Las dobles sesiones y la preparación en condiciones de altas temperaturas le exigen un excelente estado físico.

En una entrevista concedida a los canales oficiales del club, Trent Alexander-Arnold habló así sobre el proceso: « Todo va bien, pero hace calor y los entrenamientos son muy intensos. Era exactamente lo que esperábamos de la concentración de pretemporada. »

El futbolista también destacó que trabajar con un técnico experimentado es un honor: « Es fantástico trabajar con José Mourinho. Siempre he admirado a este entrenador. He jugado varias veces contra él y ahora es un gran placer para mí trabajar con su cuerpo técnico. »