Phil Bardsley opina sobre Marcus Rashford y el Manchester United

El exdefensa del Manchester United Phil Bardsley compartió su opinión sobre el futuro del delantero Marcus Rashford en Old Trafford y los problemas del centro del campo del equipo. En una entrevista concedida a Casinolyze, el exjugador destacó que el atacante inglés debe recuperar su mejor nivel y volver a ganarse la confianza de los aficionados. Tal como informa Goal.com .

Ha comenzado una etapa decisiva para Marcus Rashford en el equipo. El futbolista debe demostrar una vez más su talento de clase mundial bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico. Según Bardsley, las actuaciones del jugador durante su último periodo cedido en España reflejan su potencial, pero el principal reto sigue siendo mantener esa regularidad.

Rashford debe recuperar la confianza de los aficionados

Según el exfutbolista, la actitud de los aficionados desempeñará un papel importante en la decisión de mantener a Rashford en el equipo. Si repite el nivel mostrado en España, habría que hacerlo regresar de inmediato, pero el mayor desafío está en mantener la regularidad y convencer a todos.

«Si volvemos a ver al Marcus que jugó en España la temporada pasada, lo haríamos regresar de inmediato, pero debe demostrarlo de forma constante», declaró Bardsley. También añadió que el futbolista necesita recuperar la confianza de una parte de los aficionados y que tiene la oportunidad de empezar de cero bajo las órdenes del nuevo entrenador, Michael Carrick.

Los problemas del centro del campo y la solución

Además del ataque, Phil Bardsley también prestó especial atención al equilibrio táctico en la zona central del Manchester United. En su opinión, el equipo cuenta con varios centrocampistas creativos, como Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, André Santos y Bruno Fernandes, pero carece de un jugador que realice el trabajo defensivo y ocupe la zona de pivote.

El exdefensa subrayó que el equipo necesita un centrocampista de perfil verdaderamente defensivo, capaz de desempeñar un papel similar al del legendario Darren Fletcher. La llegada de un jugador menos creativo, pero capaz de cortar los ataques rivales, permitiría a los demás centrocampistas avanzar y jugar con mayor tranquilidad.