Fenerbahçe lidera la carrera por el fichaje de Alexander Sørloth

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Fenerbahçe lidera la carrera por el fichaje de Alexander Sørloth

A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes de verano, los clubes europeos han comenzado a reforzar sus plantillas. Según Goal.com, el Fenerbahçe se ha convertido en el gran favorito en la carrera por fichar al delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth. El gigante de Estambul pretende reforzar aún más su línea ofensiva. Goal.com informa .

La dirección de los Rojiblancos habría fijado en 40 millones de euros el valor del traspaso del futbolista noruego. Actualmente, el club turco estaría en condiciones de cumplir con esta exigencia económica. Alexander Sørloth llegó al club madrileño en agosto de 2024 procedente del Villarreal y su contrato actual tiene vigencia hasta junio de 2028.

El plan del Atlético de Madrid y el factor Dusan Vlahovic

Para el club madrileño, este traspaso representa un paso importante para garantizar su estabilidad financiera y liberar espacio en el presupuesto salarial. Según Matteo Moretto y beIN Sports, el club quiere utilizar los ingresos y recursos obtenidos por la venta de Sørloth para incorporar a un nuevo delantero. En concreto, esta estrategia facilitaría la llegada de Dusan Vlahovic, agente libre, al equipo de Diego Simeone.

El contrato de Dusan Vlahovic con la Juventus finalizará a finales de junio. Después, se espera que el delantero se incorpore al conjunto madrileño. La salida de Sørloth cambiaría la dinámica ofensiva del Atlético, que perdería a un potente delantero centro muy activo en los duelos aéreos.

La fase de negociaciones y los objetivos de las partes

Actualmente, ambos clubes negocian el calendario de pagos del traspaso y las bonificaciones adicionales incluidas en el contrato. Aunque todavía no se ha enviado una oferta oficial que cubra íntegramente la cantidad exigida por el Atlético, el diálogo entre las partes continúa de forma activa.

Para el Fenerbahçe, se espera que Sørloth se convierta en el principal referente ofensivo en la lucha por alcanzar grandes objetivos en la liga nacional y en las competiciones europeas. La culminación exitosa del fichaje también actuaría como un catalizador clave para acelerar el intento del Atlético de hacerse con Vlahovic.

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