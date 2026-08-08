La estrella del Barcelona se marcha al PSG: detalles del fichaje «bomba»

·272·Deportes
La estrella del Barcelona se marcha al PSG: detalles del fichaje «bomba»

el delantero del Barcelona y de la selección española Ferran Torres está muy cerca de continuar su carrera en la Ligue 1. El PSG se dispone a fichar al goleador que marcó el tanto de la victoria en la última final del Mundial.

Según el prestigioso diario español Marca las partes han llegado a un acuerdo sobre las condiciones principales de la operación.

50 millones de euros y un contrato de cuatro años

El club parisino pagará 50 millones de euros por el delantero español de 26 años. Con el futbolista, además, se ha alcanzado un acuerdo verbal completo para un contrato oficial de cuatro años .

Según las fuentes, para que este fichaje se frustre tendría que producirse únicamente una circunstancia inesperada de dimensiones inimaginables. Las negociaciones han sido muy satisfactorias y rápidas, ya que los directores deportivos de ambos clubes — Deco (Barcelona) y Luis Campos (PSG)— son grandes amigos en la vida personal.

Fecha límite: 12 de agosto

Los clubes planean resolver todos los últimos detalles del fichaje antes del 12 de agosto . Esta fecha no se ha elegido por casualidad:

Un dato importante: precisamente el 12 de agosto, los futbolistas españoles que participaron en el Mundial debían regresar de sus vacaciones y reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona. El club catalán prefiere cerrar el fichaje antes del inicio de la pretemporada.

La exitosa etapa de Torres en Cataluña

Ferran Torres llegó al Barcelona en enero de 2022 procedente del club inglés Manchester City. Durante sus cuatro años en el conjunto catalán, logró conquistar junto al equipo 7 trofeos en las competiciones nacionales españolas.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

BarcelonaFerran TorresPSGMarcaManchester City
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaEl entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaHoy, 12:51Rodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichajeRodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichajeHoy, 12:33Rodrigo De Paul marcó un gol en memoria del padre de Lionel MessiRodrigo De Paul marcó un gol en memoria del padre de Lionel MessiHoy, 12:30Federico Valverde reacciona al regreso de José MourinhoFederico Valverde reacciona al regreso de José MourinhoHoy, 12:00Dana White visitó el restaurante de McGregor y le envió un mensaje en vídeoDana White visitó el restaurante de McGregor y le envió un mensaje en vídeoHoy, 11:56Diego Simeone lanza una contundente declaración sobre el traspaso de Julián ÁlvarezDiego Simeone lanza una contundente declaración sobre el traspaso de Julián ÁlvarezHoy, 11:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)