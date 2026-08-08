La estrella del Barcelona se marcha al PSG: detalles del fichaje «bomba»

el delantero del Barcelona y de la selección española Ferran Torres está muy cerca de continuar su carrera en la Ligue 1. El PSG se dispone a fichar al goleador que marcó el tanto de la victoria en la última final del Mundial.

Según el prestigioso diario español Marca las partes han llegado a un acuerdo sobre las condiciones principales de la operación.

50 millones de euros y un contrato de cuatro años

El club parisino pagará 50 millones de euros por el delantero español de 26 años. Con el futbolista, además, se ha alcanzado un acuerdo verbal completo para un contrato oficial de cuatro años .

Según las fuentes, para que este fichaje se frustre tendría que producirse únicamente una circunstancia inesperada de dimensiones inimaginables. Las negociaciones han sido muy satisfactorias y rápidas, ya que los directores deportivos de ambos clubes — Deco (Barcelona) y Luis Campos (PSG)— son grandes amigos en la vida personal.

Fecha límite: 12 de agosto

Los clubes planean resolver todos los últimos detalles del fichaje antes del 12 de agosto . Esta fecha no se ha elegido por casualidad:

Un dato importante: precisamente el 12 de agosto, los futbolistas españoles que participaron en el Mundial debían regresar de sus vacaciones y reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona. El club catalán prefiere cerrar el fichaje antes del inicio de la pretemporada.

La exitosa etapa de Torres en Cataluña

Ferran Torres llegó al Barcelona en enero de 2022 procedente del club inglés Manchester City. Durante sus cuatro años en el conjunto catalán, logró conquistar junto al equipo 7 trofeos en las competiciones nacionales españolas.

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