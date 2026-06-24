« Uzbekistán fue débil » — un famoso agente portugués

·83·Deportes
« Uzbekistán fue débil » — un famoso agente portugués

El partido disputado en Houston, que terminó con una amplia victoria de la selección de Portugal sobre Uzbekistán 5:0 est siendo discutido activamente incluso por especialistas extranjeros. El reconocido agente de fútbol portugués Paulu Barboza Metaratings.ru compartió sus opiniones sobre el encuentro y evaluó el juego de nuestros representantes en una entrevista concedida al sitio web.

Doblete de Ronaldo y segundo lugar en el grupo K

Gracias a esta importante victoria, los portugueses elevaron sus puntos a 4 puntos y ocupan el segundo lugar en la tabla del grupo K antes de la última jornada.

En el encuentro, el capitán del equipo Cristiano Ronaldo anotó un doblete, mientras que Rafael Leao y Nuno Mendes marcaron un gol cada uno. Asimismo, en una de las jugadas, nuestro representante Abduvohid Ne’matov lamentablemente anotó en propia puerta (autogol).

« Uzbekistán jugó más débil que en el partido anterior »

Según Paulu Barboza, aunque Portugal actuó mejor esta vez, esto fue posible principalmente debido al juego débil de la selección de Uzbekistán:

« Hoy actuamos un poco mejor que en el partido contra Congo, pero Uzbekistán fue débil. Jugaron peor que en el encuentro anterior. En cualquier caso, fue bueno ganar. Ronaldo marcó dos goles, lo cual es muy positivo para el delantero. Tenemos diversas opciones en la línea de ataque ».

No será tan fácil contra Colombia

A pesar de la amplia victoria, el experto portugués recomendó no caer en el exceso de confianza y no apresurarse a sacar grandes conclusiones. La razón es que les espera un rival mucho más serio:

« Esta victoria nos pone en primer lugar antes del duelo con Colombia, pero yo no me apresuraría a sacar conclusiones. No será tan fácil contra Colombia, ya que es un nivel completamente diferente ».

En conclusión, aunque los rivales lograron la victoria, percibieron claramente los puntos débiles de nuestro juego. Esperamos que nuestra selección saque las conclusiones correctas de estas críticas y muestre un fútbol totalmente diferente en el decisivo partido contra la RD Congo.

PortugalUzbekistánCristiano RonaldoHoustonColombia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Altercado en el Mundial: ¿qué pasó entre Carlos Queiroz y Jude Bellingham?Altercado en el Mundial: ¿qué pasó entre Carlos Queiroz y Jude Bellingham?Hoy, 12:59Husanov no pudo contener las lágrimas y Bernardo Silva lo consolóHusanov no pudo contener las lágrimas y Bernardo Silva lo consolóHoy, 12:50Mundial 2026. Panamá — Croacia 0:1 (vea el gol)Mundial 2026. Panamá — Croacia 0:1 (vea el gol)Hoy, 12:38Behruz Karimov establece un récord mundial contra PortugalBehruz Karimov establece un récord mundial contra PortugalHoy, 12:29Ravshan Ermatov reacciona a la derrota contra PortugalRavshan Ermatov reacciona a la derrota contra PortugalHoy, 12:12Una estrella que superó a Lionel Messi: Mbekezeli Mbokazi sorprende al fútbol mundialUna estrella que superó a Lionel Messi: Mbekezeli Mbokazi sorprende al fútbol mundialHoy, 12:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán