El partido disputado en Houston, que terminó con una amplia victoria de la selección de Portugal sobre Uzbekistán 5:0 est siendo discutido activamente incluso por especialistas extranjeros. El reconocido agente de fútbol portugués Paulu Barboza Metaratings.ru compartió sus opiniones sobre el encuentro y evaluó el juego de nuestros representantes en una entrevista concedida al sitio web.

Doblete de Ronaldo y segundo lugar en el grupo K

Gracias a esta importante victoria, los portugueses elevaron sus puntos a 4 puntos y ocupan el segundo lugar en la tabla del grupo K antes de la última jornada.

En el encuentro, el capitán del equipo Cristiano Ronaldo anotó un doblete, mientras que Rafael Leao y Nuno Mendes marcaron un gol cada uno. Asimismo, en una de las jugadas, nuestro representante Abduvohid Ne’matov lamentablemente anotó en propia puerta (autogol).

« Uzbekistán jugó más débil que en el partido anterior »

Según Paulu Barboza, aunque Portugal actuó mejor esta vez, esto fue posible principalmente debido al juego débil de la selección de Uzbekistán:

« Hoy actuamos un poco mejor que en el partido contra Congo, pero Uzbekistán fue débil. Jugaron peor que en el encuentro anterior. En cualquier caso, fue bueno ganar. Ronaldo marcó dos goles, lo cual es muy positivo para el delantero. Tenemos diversas opciones en la línea de ataque ».

No será tan fácil contra Colombia

A pesar de la amplia victoria, el experto portugués recomendó no caer en el exceso de confianza y no apresurarse a sacar grandes conclusiones. La razón es que les espera un rival mucho más serio:

« Esta victoria nos pone en primer lugar antes del duelo con Colombia, pero yo no me apresuraría a sacar conclusiones. No será tan fácil contra Colombia, ya que es un nivel completamente diferente ».

En conclusión, aunque los rivales lograron la victoria, percibieron claramente los puntos débiles de nuestro juego. Esperamos que nuestra selección saque las conclusiones correctas de estas críticas y muestre un fútbol totalmente diferente en el decisivo partido contra la RD Congo.