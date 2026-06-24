Husanov no pudo contener las lágrimas y Bernardo Silva lo consoló

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Husanov no pudo contener las lágrimas y Bernardo Silva lo consoló

En la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a Portugal. El encuentro terminó con una contundente victoria de los europeos por 5-0.

Tras el pitido final, se vivió un momento emotivo en el campo. Abduqodir Husanov, defensa de la selección de Uzbekistán y del Manchester City, no pudo contener sus emociones tras la dura derrota.

El joven defensa rompió a llorar en el terreno de juego. Esta situación demostró lo doloroso que ha sido el resultado del partido para los jugadores nacionales.

Cabe destacar que Bernardo Silva, jugador de la selección de Portugal, fue uno de los primeros en acercarse a Husanov.

Bernardo, antiguo compañero, intentó consolar y animar al futbolista uzbeko. Este momento de sinceridad entre ambos jugadores demostró una vez más que el respeto y la humanidad son tan importantes como la competición en el fútbol.

Abduqodir Husanov luchó durante todo el encuentro contra un Portugal con una línea ofensiva muy potente. La derrota por un marcador abultado afectó profundamente al jugador.

A pesar de ello, las posibilidades de la selección de Uzbekistán de pasar a la fase de eliminación directa aún no se han perdido por completo.

Después de la segunda jornada, Portugal lidera el grupo K con cuatro puntos. Uzbekistán, por su parte, aún no ha sumado puntos.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a Colombia el 28 de junio. La selección de Uzbekistán jugará contra la República Democrática del Congo por el tercer puesto.

Para los «Lobos Blancos», el último duelo será decisivo para conseguir su primera victoria en el Mundial y mantener vivas las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Abduqodir HusanovBernardo SilvaManchester CityUzbekistánPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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