Altercado en el Mundial: ¿qué pasó entre Carlos Queiroz y Jude Bellingham?

El encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Ghana (0-0), correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, será recordado no solo por la lucha en el campo, sino también por conflictos inesperados. Durante el descanso, se produjo un fuerte enfrentamiento verbal entre la estrella inglesa Jude Bellingham y el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz. Así lo informa Goal.com.

El incidente comenzó justo antes del final de la primera parte, después de que Jude Bellingham realizara una entrada brusca sobre Jerome Opoku cerca del banquillo de Ghana. Esto provocó la ira del experimentado Carlos Queiroz. La situación llegó a tal punto que Morgan Rogers, compañero de Bellingham, y los representantes de Ghana tuvieron que alejar al entrenador. Según Goal.com, ambas partes intercambiaron insultos.

La postura de Carlos Queiroz

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico de Ghana aclaró lo sucedido. Según sus palabras, el conflicto escaló debido a los comentarios inapropiados de Bellingham. «Él se expresó con palabras ofensivas, así empezó todo. Mi intención era decirle que se calmara por su acción brusca. En esa situación, podría haber recibido una segunda amarilla o incluso una tarjeta roja, ya que jugó de forma muy peligrosa contra mi jugador», afirmó el técnico de 73 años.

Queiroz también destacó que el fútbol es un juego de emociones, calificando las palabras de Bellingham como «frases que no entran en el libro de la vida». «El fútbol es para personas valientes, no para quienes bailan de esmoquin. Somos profesionales y estas emociones se quedaron en el campo», añadió el exentrenador del Real Madrid.

Thomas Tuchel defendió a su pupilo

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, mostró una actitud más serena ante este choque. El técnico alemán rechazó las especulaciones de que el equipo rival hubiera logrado poner nerviosos a sus jugadores. Para Tuchel, Jude Bellingham simplemente defendió sus intereses y los de su equipo.

«Nadie nos puso nerviosos. Es una situación normal. Hubo un intercambio de emociones y Jude se mostró. En el vestuario durante el descanso estábamos muy tranquilos. Sabemos que las emociones son parte del juego, pero no queremos distraernos con cosas que no nos ayudan», dijo Tuchel.

Al finalizar el encuentro, Inglaterra mantiene el liderato del grupo L con 4 puntos. Ghana ocupa la segunda posición con la misma puntuación. Croacia subió al tercer puesto tras su victoria sobre Panamá. Ahora, los «Three Lions» solo necesitan no perder en el último partido contra Panamá para asegurar su pase a la siguiente ronda.