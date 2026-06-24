Ronaldo responde a las críticas tras el partido contra Uzbekistán

Tras la amplia victoria (5:0) frente a la selección de Uzbekistán en la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán de Portugal y leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a los medios. El legendario delantero, autor de un doblete, habló abiertamente sobre su rivalidad con Lionel Messi, la fuerte presión del público y el secreto de su éxito.

¡No es un duelo con Messi, Colombia es más importante!

A la pregunta de un periodista sobre un posible gran duelo con Lionel Messi antes del final de su carrera, Ronaldo respondió con frialdad, centrando toda su atención en la situación actual de la selección :

« Es más importante hablar de nuestra situación en el grupo y del difícil partido contra Colombia. La semana pasada fue muy dura, la gente fue muy severa con nosotros, conmigo y con el entrenador. Si siempre es así, no pasa nada, porque es natural cuando las cosas no funcionan. Pero es bueno que mis compañeros y yo estemos en los primeros puestos. Hoy Portugal marcó cinco goles, eso no es fácil. Sinceramente, estoy muy feliz. Ahora debemos descansar y seguir adelante. »

Respuesta a quienes preguntaban: «¿Dónde estaba Cristiano?»

Mientras otras estrellas mundiales como Messi, Mbappé y Haaland ya se han hecho notar al inicio del torneo, Ronaldo respondió con firmeza a las opiniones sobre su supuesta irrelevancia. Destacó su capacidad de trabajo y su fe en la justicia divina :

« Siempre me haré notar, tarde o temprano, estaré aquí. Por eso hay que seguir trabajando. Confío plenamente en mi trabajo. Creo que Dios ayuda a quien se esfuerza. Mi carrera siempre ha sido así y nada cambiará. »

No podemos controlar los comentarios externos

Al hablar sobre cómo le afectan la presión constante y las críticas externas, y cómo el equipo sale de esta situación, Ronaldo se centró en la unidad interna :

Área de control : Estar unidos con los compañeros y las familias es lo único que los futbolistas realmente pueden controlar.

Blanco constante : Es natural que lleguen las críticas cuando no se juega bien o no hay victoria, especialmente cuando toda la atención recae sobre Cristiano.

Escudo interno : Ronaldo ya está acostumbrado a estas presiones y continúa su camino sin distraerse por nada.

La selección de Portugal alcanzó el segundo lugar del grupo tras esta victoria. Ronaldo demostró una vez más que sigue en la gran escena y que puede marcar la diferencia en los momentos más importantes.