El Real Madrid logra una difícil victoria ante el Ferencváros en un amistoso en Hungría

El sábado, en un partido amistoso, el club español Real Madrid derrotó por 2-1 al Ferencváros húngaro. Aunque los madrileños dominaron claramente durante el encuentro, la presión del rival en la segunda parte mantuvo la intensidad y la incertidumbre hasta el pitido final. Según informa Goal.com.

Según ixbt.com y la prensa deportiva, el partido comenzó con un ritmo ofensivo intenso. Desde los primeros minutos, el equipo local se mostró activo e intentó crear situaciones peligrosas frente a la portería del conjunto visitante. De acuerdo con los informes escritos, el disparo de Arda Güler desde fuera del área en el minuto 7 se marchó desviado, mientras que en el minuto 11 Endrick no pudo aprovechar una clara ocasión y envió el balón por encima del larguero.

El Ferencváros tampoco se limitó a observar y trató de responder por medio de Daniel Arzani en los minutos 4 y 10, pero sus intentos no generaron un peligro serio para la portería del Real Madrid. La presión continuó: Brahim Díaz realizó un disparo desviado en el minuto 14, y en el 37 el guardameta local detuvo un remate de Endrick desde corta distancia.

Goles en la primera parte y cambios en el descanso

El primer gol del partido llegó en el minuto 41. Tras un saque de esquina, Alexis Sería puso un centro que Mario Rivas cabeceó a corta distancia para adelantar al Real Madrid. Al final de la primera parte, el equipo húngaro buscó el empate, pero Zsenti Varga desaprovechó su oportunidad en el minuto 42.

Al comienzo de la segunda parte, ambos entrenadores realizaron numerosos cambios en sus alineaciones. En el Real Madrid entraron Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Carlos Espí. El Ferencváros también renovó notablemente su equipo y modificó su sistema de juego.

Hasta los últimos minutos, la presión ejercida por los húngaros puso a prueba seriamente a la defensa del Real Madrid. A pesar de ello, el gigante español logró conservar su ventaja, cerró con victoria este difícil encuentro como visitante y superó con éxito una prueba importante antes del inicio de la temporada.