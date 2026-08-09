El Real Madrid logra una difícil victoria ante el Ferencváros en un amistoso en Hungría

·96·Deportes
El Real Madrid logra una difícil victoria ante el Ferencváros en un amistoso en Hungría

El sábado, en un partido amistoso, el club español Real Madrid derrotó por 2-1 al Ferencváros húngaro. Aunque los madrileños dominaron claramente durante el encuentro, la presión del rival en la segunda parte mantuvo la intensidad y la incertidumbre hasta el pitido final. Según informa Goal.com.

Según ixbt.com y la prensa deportiva, el partido comenzó con un ritmo ofensivo intenso. Desde los primeros minutos, el equipo local se mostró activo e intentó crear situaciones peligrosas frente a la portería del conjunto visitante. De acuerdo con los informes escritos, el disparo de Arda Güler desde fuera del área en el minuto 7 se marchó desviado, mientras que en el minuto 11 Endrick no pudo aprovechar una clara ocasión y envió el balón por encima del larguero.

El Ferencváros tampoco se limitó a observar y trató de responder por medio de Daniel Arzani en los minutos 4 y 10, pero sus intentos no generaron un peligro serio para la portería del Real Madrid. La presión continuó: Brahim Díaz realizó un disparo desviado en el minuto 14, y en el 37 el guardameta local detuvo un remate de Endrick desde corta distancia.

Goles en la primera parte y cambios en el descanso

El primer gol del partido llegó en el minuto 41. Tras un saque de esquina, Alexis Sería puso un centro que Mario Rivas cabeceó a corta distancia para adelantar al Real Madrid. Al final de la primera parte, el equipo húngaro buscó el empate, pero Zsenti Varga desaprovechó su oportunidad en el minuto 42.

Al comienzo de la segunda parte, ambos entrenadores realizaron numerosos cambios en sus alineaciones. En el Real Madrid entraron Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Carlos Espí. El Ferencváros también renovó notablemente su equipo y modificó su sistema de juego.

Hasta los últimos minutos, la presión ejercida por los húngaros puso a prueba seriamente a la defensa del Real Madrid. A pesar de ello, el gigante español logró conservar su ventaja, cerró con victoria este difícil encuentro como visitante y superó con éxito una prueba importante antes del inicio de la temporada.

Real MadridFerencvárosFútbolPartido AmistosoEspaña
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHoy, 14:17Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridVinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridHoy, 13:53Arsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordArsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordHoy, 13:33Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaRuben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaHoy, 13:12La candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateLa candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateHoy, 13:11El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaEl entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaHoy, 12:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)