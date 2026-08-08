El precio de las tarjetas gráficas Nvidia CMP 170HX se dispara

En los últimos tiempos, las antiguas tarjetas diseñadas para minería, que apenas despertaban interés en el mercado de segunda mano y se valoraban en unos 100–200 dólares, Nvidia CMP 170HX han multiplicado varias veces su precio. Según Ixbt.com, la subida se debe a que ahora es posible ampliar considerablemente la capacidad de su memoria mediante software. Así lo informa Ixbt.com.

Estos aceleradores especializados salieron al mercado por primera vez en 2021. Se basaban en el modelo A100, muy popular entonces para la inteligencia artificial, pero se presentaron como una versión con capacidades notablemente limitadas. En concreto, los modelos originales tenían 64 o 80 GB de memoria, mientras que los dispositivos CMP 170HX contaban con solo 8 o 10 GB.

Posibilidad de desbloquear la memoria mediante software

Los especialistas han determinado que las capacidades técnicas de estos dispositivos eran en realidad mucho mayores. Físicamente, las tarjetas gráficas tenían una enorme capacidad, similar a la de los modelos más caros, pero el fabricante había bloqueado por software gran parte de su memoria y de sus núcleos de cálculo.

La situación cambió radicalmente tras la aparición en la plataforma GitHub de una herramienta llamada CMPUnlocker , que permite a los usuarios eludir los bloqueos y activar por completo el procesador gráfico y la memoria. Como resultado, un dispositivo antiguo con 8 GB de memoria puede convertirse en uno del nivel del A100 con 64 GB, mientras que la versión de 10 GB puede transformarse en un dispositivo con 80 GB.

Nuevo interés para el sector de la inteligencia artificial

Por supuesto, una intervención tan profunda también puede provocar que algunos chips de memoria fallen. Aun así, las capacidades disponibles permiten multiplicar varias veces la memoria del dispositivo. Las decenas de GB de memoria HBM2e de alta velocidad han vuelto relevantes estas antiguas tarjetas de minería, que ahora se utilizan no para minar, sino para trabajar con sistemas de inteligencia artificial.

Ante esta fuerte demanda de los dispositivos, los precios del mercado también han cambiado. Actualmente, estos aceleradores se venden por unos 1.500–2.200 dólares incluso sin garantía y sin desbloquear. Los compradores los adquieren con la esperanza de obtener un alto rendimiento, aunque no puedan saber de antemano cuál será el resultado final.