Thomas Tuchel sobre el bajo rendimiento de Harry Kane: Messi y Mbappé están en la misma situación

El nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, defendió a su capitán Harry Kane tras el empate sin goles contra Ghana en el marco del Mundial. En el encuentro disputado en Foxborough, aunque los ingleses tuvieron una superioridad abrumadora en la posesión (80%), no lograron romper la defensa rival. Kane registró una de las peores estadísticas de su carrera. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según los datos estadísticos de Opta, el delantero del Bayern Munich tocó el balón solo 19 veces durante los 90 minutos del partido contra Ghana. Esta es la cifra más baja para Harry Kane en partidos jugados completos en torneos mayores. A pesar de ello, Thomas Tuchel destacó en rueda de prensa su total confianza en el delantero y señaló que es natural depender de él.

Dependencia de las estrellas y dificultades tácticas

"¿No depende demasiado la selección de Argentina de Lionel Messi o la de Francia de Kylian Mbappé? Esto es simplemente parte del fútbol. Son jugadores de clase mundial y normalmente cumplen sus funciones. Confiamos en Harry porque le gusta la responsabilidad y la asume", cita el medio ixbt.com citando a Tuchel.

El entrenador explicó que la densa defensa organizada por Carlos Queiroz para Ghana no dejó espacios para Kane. Tuchel señaló que el delantero tuvo pocos contactos con el balón debido al congestionamiento en el centro del campo y al estilo de defensa de "autobús" del rival. Al final del partido, aunque Kane tuvo una oportunidad clara de gol, disparó por encima de la portería.

¿Por qué no se introdujeron los delanteros suplentes?

Mientras la selección de Inglaterra tenía dificultades para marcar, surgieron opiniones entre aficionados y expertos sobre la necesidad de sustituir a Kane por aire fresco, como Ivan Toney u Ollie Watkins. Sin embargo, el técnico alemán rechazó tajantemente esta propuesta. Tuchel afirmó que no tenía sentido retirar al máximo goleador incluso con un marcador de 0-0.

"¿Sustituir a Harry Kane cuando el juego está bloqueado y el marcador es 0-0? No, es imposible", respondió brevemente el entrenador. Aunque Bukayo Saka y Marcus Rashford ingresaron desde el banquillo, los delanteros centros tuvieron que permanecer fuera hasta el final.

El próximo rival de Inglaterra será Panamá. Thomas Tuchel dijo que no tiene información precisa sobre si habrá rotaciones en la alineación. Por ahora, las críticas al capitán continúan, pero la posición del entrenador se mantiene firme: Kane es el líder indiscutible y el arma principal del equipo.