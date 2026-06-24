3 razones principales del fracaso de nuestra selección nacional

Nuestra primera Copa del Mundo en la historia no está saliendo como esperábamos. Tras la dura derrota 0-5 contra Portugal, la selección de Uzbekistán perdió casi todas las posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria. En dos partidos, marcamos un gol y recibimos 8.

Después del partido, ver las lágrimas del líder de nuestro equipo, el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov, fue un golpe duro para todos los aficionados. Pero detrás de este llanto había una amarga realidad: apenas pudimos resistir al rival en el campo, perdiendo el balón en situaciones sencillas.

¿Qué causó tal fracaso en este mundial histórico? Evaluemos la situación objetivamente y analicemos los 3 factores principales.

1. El nerviosismo en el gran escenario y la diferencia de nivel

En la Copa Asiática y a nivel continental, nuestro equipo no juega mal, pero el ritmo y la presión de la Copa del Mundo son de otro nivel. La mayoría de nuestros jugadores no tienen experiencia en las grandes ligas europeas y muchos no han jugado fuera de Oriente Medio.

Nuestros chicos no pudieron soportar la alta velocidad impuesta por Colombia y Portugal. El estrés intenso provocó una cadena de errores técnicos simples:

Imprecisiones en los pases;

Errores de posicionamiento;

Pérdida fácil del balón ante el rival.

Por ejemplo, un error similar contra Portugal resultó en un tiro libre en contra y el segundo gol recibido. Quedó claro que el equipo no estaba preparado ni mental ni tácticamente para el torneo.

2. Las consecuencias del «carrusel de entrenadores»

Para entender el estado actual del equipo, hay que volver al pasado reciente. Los cimientos de nuestra selección fueron construidos por el especialista esloveno Srečko Katanec. Bajo su mando, llegamos a los cuartos de final de la Copa Asiática 2023. Sin embargo, en el invierno de 2025, Katanec se marchó inesperadamente por motivos de salud, cuando el equipo estaba en una posición cómoda en las eliminatorias.

Luego, el equipo fue tomado por nuestra leyenda local, Timur Kapadze. Bajo su dirección, Uzbekistán aseguró su pase al Mundial por primera vez en la historia. Todo iba de forma lógica y hermosa.

El punto de inflexión: La UFA consideró que un entrenador extranjero más famoso debía dirigir al equipo en el mundial y trajo a Fabio Cannavaro.La carrera como entrenador de Cannavaro ya era muy cuestionada (no tuvo éxito en muchos equipos). Como resultado, esta apuesta antes del torneo no dio sus frutos.

3. Rivales poderosos y falta de recursos (Valor de la plantilla)

Aunque sea amargo, hay que admitirlo: las habilidades individuales de nuestros jugadores aún no están al nivel de la élite mundial. Valoramos el trabajo y el esfuerzo, pero los números no mienten.

Indicador Estado de nuestra selección Ranking de valor de plantilla en el Mundial Puesto 35 (uno de los equipos más baratos) Edad del equipo No es el más veterano (el problema no es la edad, sino la habilidad) Representantes en clubes top de Europa Se cuentan con los dedos de una mano

El Estado está realizando grandes reformas para desarrollar la infraestructura futbolística y abrir academias. Pero el fútbol es una inversión a largo plazo. El árbol plantado hoy no da frutos mañana. Se necesitan años.

Próximo paso: Despedirse con la cabeza en alto

Quizás dentro de 10 años, Uzbekistán juegue de igual a igual con los grandes. Pero la realidad actual es esta. La tarea principal ahora es disputar dignamente el último partido del grupo.

Por delante: un duelo contra la República Democrática del Congo. Esperamos que nuestros chicos muestren todo su potencial en el último partido, por los aficionados y por el país, para abandonar el campo con la cabeza en alto. ¡Vamos, Uzbekistán!