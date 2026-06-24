Zlatan Ibrahimovic se burla de las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el Mundial

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Zlatan Ibrahimovic se burla de las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El enfrentamiento a distancia entre dos figuras legendarias del mundo del fútbol ha pasado a un nuevo nivel. Zlatan Ibrahimovic, el orgullo del fútbol sueco, reaccionó tajantemente a las acciones y declaraciones del delantero portugués Cristiano Ronaldo en el marco del Mundial 2026. Los acontecimientos alcanzaron su punto máximo tras la amplia victoria de Portugal sobre Uzbekistán. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro entre Portugal y Uzbekistán por el grupo K del Mundial, Cristiano Ronaldo, de 41 años, anotó un doblete, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo por 5-0. Tras el partido, Ronaldo se presentó ante las cámaras y gritó con fuerza: «¡He vuelto!». Esta fue la respuesta característica del delantero, quien había sido criticado tras el empate contra la RD Congo en la primera jornada del torneo.

Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic, quien se desempeña como experto en el estudio de Fox Sports, recibió este gesto de Ronaldo con ironía. Para Ibrahimovic, un jugador de ese nivel no necesitaba convertir el hecho de marcar goles sencillos en un gran espectáculo. Según Goal.com, el exdelantero sueco considera ilógicos los comentarios de Ronaldo sobre su «regreso».

La tajante reacción de Ibrahimovic :

« Era simplemente un partido en el que había que marcar. Era un encuentro donde Portugal debía anotar muchos goles. En cuanto a su declaración, yo pensaba que él nunca se había ido. No entiendo por qué dice 'he vuelto'», señaló Ibrahimovic con su habitual sarcasmo.

En el duelo contra Uzbekistán, Ronaldo abrió el marcador en el minuto 6 tras un pase de Joao Cancelo, y en el minuto 39 convirtió un pase de Bruno Fernandes. Con estos goles, se convirtió en el único futbolista en la historia de los Mundiales en marcar en seis ediciones diferentes. En este aspecto, superó a su principal rival Lionel Messi, ya que la estrella argentina no anotó en el torneo de 2010.

Asimismo, Ronaldo, marcando a los 41 años, se convirtió en el segundo goleador más veterano de la historia del Mundial. El récord absoluto pertenece al camerunés Roger Milla, quien anotó a los 42 años en 1994. Aunque Ronaldo ha marcado en seis torneos, sigue estando detrás de Messi en el total de goles: el argentino tiene 18, mientras que el portugués tiene 10.

Después del partido, los periodistas preguntaron a Ronaldo sobre la posibilidad de enfrentarse a Lionel Messi y Argentina en la fase de eliminación directa. «No sé cómo responder a eso, pero sería un evento maravilloso. Lo más importante hoy era la victoria y lo hemos logrado», dijo Ronaldo en su entrevista.

Actualmente, la selección de Portugal tiene prácticamente asegurada su clasificación a los playoffs. Para la selección de Uzbekistán, esta derrota complica sus posibilidades de pasar de ronda, pero el récord histórico de Ronaldo y la reacción de Ibrahimovic siguen siendo el centro de atención de la prensa deportiva mundial.

Cristiano RonaldoZlatan IbrahimovicCopa del MundoPortugalUzbekistán
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