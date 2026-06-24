Roberto Martinez sobre Cristiano Ronaldo: «Un capitán que puede ser ejemplo para todos»

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Roberto Martinez sobre Cristiano Ronaldo: «Un capitán que puede ser ejemplo para todos»

El seleccionador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, expresó palabras afectuosas hacia su capitán Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán en el marco del campeonato Jaxon. El entrenador calificó al delantero de 41 años, quien anotó un doblete en la victoria por 5-0, como un verdadero líder y profesional. Esta victoria sirve como una especie de rehabilitación para los portugueses tras el fracaso en la primera jornada del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras el empate 1-1 contra la RD Congo en la primera jornada de la fase de grupos, la selección de Portugal y personalmente Cristiano Ronaldo fueron blanco de duras críticas. Muchos expertos y aficionados pusieron en duda el lugar del delantero veterano en el once titular. Sin embargo, la victoria contundente ante Uzbekistán y la eficacia de Ronaldo respondieron a todas las preguntas.

Según informa Goal.com, Roberto Martinez elogió el estado anímico de los jugadores a pesar del ambiente negativo alrededor del equipo. «Ha sido una semana muy difícil, aumentaron las polémicas injustas sobre el equipo. Después de no lograr el resultado esperado contra la RD Congo, surgieron muchas noticias falsas y opiniones malintencionadas. En una situación así es fácil buscar excusas, pero mis jugadores centraron toda su atención en el juego», afirmó el entrenador.

Ronaldo, el pilar del equipo

Martinez destacó que el papel de Cristiano Ronaldo en el campo no se limita solo a marcar goles. Su experiencia y disciplina sirven de motivación para los jugadores jóvenes. En el partido contra Uzbekistán, no solo marcó dos goles, sino que participó activamente creando espacios para sus compañeros y manteniendo el orden en la línea de ataque.

«Cristiano se centró en los aspectos que podía controlar y aprovechó productivamente su experiencia. Además de ser una leyenda viviente que participa en su sexto Mundial, es el verdadero capitán de la selección. Su actitud al jugar con la camiseta nacional debería ser un ejemplo para todos. Estoy muy feliz por él, se merece este reconocimiento», añadió Roberto Martinez.

Asimismo, el entrenador se refirió a la rivalidad de una década entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En su opinión, estos dos grandes futbolistas se impulsaron mutuamente a mejorar, cambiando por completo la historia del fútbol. Actualmente, la selección de Portugal se prepara para un partido crucial contra Colombia en la última jornada de la fase de grupos. Martinez señaló que seguirá gestionando cuidadosamente los minutos en campo del capitán para preservar su estado físico.

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Nodirbek Razzokov
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