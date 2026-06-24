La « lista negra » de Mourinho: ¿quién se va y quién es intocable en el Real Madrid?

De regreso como entrenador principal del Real Madrid, José Mourinho ha iniciado una gran limpieza en el equipo. El reconocido insider y periodista Mario Cortegana informa que el técnico portugués ha elaborado una lista de futbolistas que no encajan en su proyecto para la nueva temporada y cuyo futuro es incierto.

Se espera una verdadera revolución táctica y un proceso de renovación de la plantilla en el «Club Blanco». Entonces, ¿quiénes entran en los planes del «Special One» y quiénes quedan en la sombra?

La «gran limpieza» en el lateral izquierdo

Mourinho no está nada satisfecho con la línea actual de laterales izquierdos. Ha descartado de sus planes a tres futbolistas a la vez:

Ferland Mendy y Fran García — Mourinho no piensa confiar en ellos para la nueva temporada y es muy probable que sean puestos en la lista de transferibles.

Álvaro Carreras — él tampoco está en los planes principales del entrenador, aunque se considera que Carreras tiene una probabilidad ligeramente mayor de quedarse en Madrid que los dos anteriores.

El entrenador no confía, pero los jugadores no quieren irse

Aunque algunos miembros del equipo no han logrado ganarse la confianza de Mourinho, no pasan por su mente abandonar el Santiago Bernabéu:

Raúl Asencio: El defensa central ha agotado el límite de confianza del técnico portugués. Sin embargo, el jugador quiere quedarse en el club y luchar por su puesto.

Eduardo Camavinga: La estrella francesa tampoco ha logrado convencer plenamente a Mourinho. A pesar de ello, Camavinga no tiene intención de cambiar de equipo y quiere probar suerte en Madrid.

Bombas de transferencias: hay comprador para Tchouaméni y Valverde es «intocable»

En la línea del mediocampo, la situación también se vuelve muy interesante.

El traspaso de otro representante francés del equipo, Aurélien Tchouaméni, no se descarta en absoluto. Si llega una buena oferta, el club podría dejarlo marchar. Actualmente, el club inglés Manchester United está mostrando un serio interés en el fichaje de Tchouaméni.

Sin embargo, hay un jugador en el equipo cuyo posible departure es impensable. Se trata de Federico Valverde. El centrocampista uruguayo ha sido declarado un jugador totalmente intocable para el nuevo Real, y su venta no está en absoluto en el orden del día.

Estatus actual de los jugadores en el proyecto de Mourinho:

Jugador Posición Decisión del entrenador / Estado actual Federico Valverde Centrocampista ¡Intocable! Transferencia prohibida. Eduardo Camavinga Centrocampista Confianza baja, pero el jugador no quiere irse. Aurélien Tchouaméni Centrocampista Puede ser vendido. Manchester United es un pretendiente serio. Ferland Mendy Lateral izquierdo Fuera de planes, será puesto a la venta. Fran García Lateral izquierdo Fuera de planes, será puesto a la venta. Álvaro Carreras Lateral izquierdo Fuera de planes, pero tiene más posibilidades de quedarse que los demás. Raúl Asencio Defensa central Sin confianza, pero no quiere dejar el club.

La directiva del Real Madrid planea ser muy activa en este mercado de verano para satisfacer las exigencias de José Mourinho y renovar la plantilla. Veremos si el «Special One» logra reunir la plantilla campeona que desea.