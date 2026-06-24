Harry Kane explica su falta de acierto ante Ghana: el capitán inglés en el centro de las críticas

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, compartió sus impresiones tras el insípido empate (0-0) contra Ghana en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El máximo goleador del equipo admitió haber sido completamente neutralizado por los defensores rivales y no haber aprovechado una oportunidad de oro para marcar el gol de la victoria. Así lo informa el portal Goal.com en su noticia.

La táctica defensiva extremadamente cerrada elegida por el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, anuló el potencial ofensivo de los ingleses. Tras la contundente victoria 4-2 sobre Croacia en la primera jornada, los aficionados esperaban otro partido espectacular de los «Three Lions». Sin embargo, Kane solo logró tocar el balón tres veces dentro del área rival durante todo el encuentro.

Trampa táctica y el rol de Thomas Partey

Según Harry Kane, el centrocampista ghanés Thomas Partey estuvo asignado a él individualmente, lo que impidió que el delantero se moviera con libertad. Según Goal.com, el capitán inglés se vio privado de la posibilidad de bajar al centro del campo para participar en la organización de los ataques.

« Durante casi todo el partido, Partey me persiguió. No pude encontrar espacio para bajar y luego entrar inesperadamente en el área. El rival defendió la zona interior de forma muy organizada. Realizamos muchos pases, pero fue imposible llegar primero al balón», explicó el experimentado delantero.

En los últimos minutos del encuentro, Inglaterra tuvo una oportunidad ideal para llevarse la victoria. Tras un despeje del tiro de Nico O'Reilly, el balón le quedó a Kane, pero no pudo aprovechar la situación. El delantero aceptó el fallo con profesionalidad, señalando que estas cosas suceden en el fútbol.

« Simplemente esperaba que surgiera la oportunidad. Como delantero, a veces tienes que estar atento a dónde rebota el balón. No pude dirigirlo con precisión a portería, aunque normalmente no fallo en estas situaciones. Soy delantero desde hace mucho tiempo y sé bien que no todos los disparos terminan en gol», dijo Harry Kane.

Aunque este empate haya decepcionado un poco a los aficionados, la selección de Inglaterra sigue ocupando uno de los primeros puestos del grupo. Ahora, el equipo centrará toda su atención en el decisivo duelo contra Panamá. Una victoria en este partido permitiría a los ingleses asegurar el primer lugar del grupo L.