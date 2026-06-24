El Bayern prepara un nuevo contrato para Michael Olise: respuesta negativa al Real Madrid

El club alemán Bayern Munich se prepara para ofrecer un nuevo contrato sin precedentes a su delantero estrella Michael Olise, con el objetivo de frenar los rumores de transferencia. Los muniques planean aumentar drásticamente su salario para apagar el interés del Real Madrid en el extremo francés. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras su extraordinario rendimiento en la Bundesliga la temporada pasada y haber sido nombrado el mejor futbolista del año en Alemania, Olise atrajo la atención de los grandes de Europa. Se especula que las insinuaciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre un traspaso de 150 millones de euros se referían precisamente a Olise. Según Goal.com, la directiva del Bayern ha decidido mantener a su estrella a cualquier precio.

Nuevo contrato y duplicación del salario

Según el reconocido periodista Christian Falk, el Bayern busca extender el acuerdo actual con Olise hasta 2031. Actualmente, el futbolista se encuentra entre los salarios medios del equipo, con unos ingresos anuales de aproximadamente 15 millones de euros. Bajo el nuevo plan, su salario podría casi duplicarse hasta alcanzar los 25 millones de euros.

Este cambio situaría a Michael Olise al mismo nivel que las estrellas mejor pagadas del club, Harry Kane y Jamal Musiala. Según el diario Bild, el club muniqués quiere demostrar así al jugador lo valioso que es para el equipo. De hecho, la temporada pasada registró 26 asistencias en todas las competiciones, convirtiéndose en el motor principal del ataque.

Éxito en el escenario internacional

El valor de mercado de Olise está subiendo drásticamente, no solo por sus partidos en el club, sino también por su desempeño con la selección de Francia. Demostró nuevamente su gran estado de forma con asistencias en los partidos contra Irak y Senegal. El jugador, fichado del Crystal Palace por 50 millones de euros, ha logrado multiplicar su valor en poco tiempo.

A pesar del interés de clubes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, el director deportivo y la directiva del Bayern han incluido a Olise en la lista de jugadores intransferibles. Los muniques pretenden cerrar todas las puertas a un traspaso añadiendo años adicionales al contrato máximo de cinco años permitido por la legislación alemana.

Esta estrategia evidencia la intención del Bayern de restaurar su hegemonía no solo en la Bundesliga, sino también en la Champions League en las próximas temporadas. La permanencia de un jugador creativo como Michael Olise servirá para mantener estable la capacidad ofensiva del equipo.