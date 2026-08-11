El Manchester City considera a Alexis Mac Allister para reemplazar a Rodri

El vigente campeón de la Premier League, el Manchester City, ha comenzado a reforzar su plantilla ante la posibilidad de perder a Rodri, pieza clave de su centro del campo. Según talkSPORT, los Citizens han incluido al centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister en su lista de candidatos para sustituir al español. Goal.com informa .

Según las últimas informaciones, Rodri está cerca de continuar su carrera en el Barcelona, de Cataluña, y las negociaciones por su traspaso han entrado en la fase final. Se espera que en los próximos días se formalice una oferta de aproximadamente 55 millones de libras esterlinas por el campeón del mundo.

Movimientos en el mercado de fichajes

Aunque la salida de Rodri supondría una pérdida importante para el Manchester City, la directiva del club trabaja activamente en el mercado de fichajes de verano. El equipo ya ha incorporado a Elliot Anderson por 116 millones de libras esterlinas. Además, ha acordado las condiciones de un contrato con el prometedor centrocampista Ayyoub Bouaddi, que juega en el Lille OSC francés.

Sin embargo, el cuerpo técnico considera imprescindible contar en el centro del campo con un jugador consolidado y con experiencia en la Premier League. Por ello, la candidatura de Alexis Mac Allister, uno de los líderes del Liverpool, está siendo estudiada seriamente a nivel interno.

Situación y contrato de Mac Allister

Al contrato actual del futbolista argentino en Anfield le quedan dos años. El centrocampista llegó al Liverpool procedente del Brighton en 2023 y se convirtió en titular habitual del equipo dirigido por Arne Slot. Aunque la temporada pasada fue complicada para el club, sus actuaciones de alto nivel y sus recursos tácticos son muy valorados.

Alexis Mac Allister ganó el Mundial de 2022 con la selección argentina y también logró importantes resultados con el Liverpool en la temporada 2024/25. Para el Manchester City, es un candidato preparado para adaptarse rápidamente a las exigencias de la Premier League.

La opinión de los expertos

Según el experto en fichajes Ben Jacobs, por ahora solo se trata de un proceso de selección de candidatos incluidos en una lista reducida. «Sé que el nombre de Alexis Mac Allister se ha mencionado en conversaciones internas, pero hasta el momento no ha habido ningún contacto ni negociación oficial con el Liverpool», explicó Jacobs a talkSPORT.