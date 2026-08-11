Arsenal fija un precio concreto por Myles Lewis-Skelly

·2·Deportes
Arsenal fija un precio concreto por Myles Lewis-Skelly

El club londinense Arsenal ha mostrado su disposición a vender a su prometedor canterano Myles Lewis-Skelly durante el mercado de fichajes de verano. Según The Guardian, el equipo del norte de Londres ha fijado un precio concreto por el talentoso futbolista para mantener el equilibrio financiero después de sus últimos grandes fichajes y se lo ha ofrecido a sus rivales de la Premier League, Manchester United y Chelsea. Goal.com informa .

El joven centrocampista, que conquistó el campeonato la temporada pasada bajo las órdenes de Mikel Arteta, había firmado un nuevo contrato de cinco años el verano pasado. Sin embargo, la llegada de Bruno Guimarães procedente del Newcastle por 75 millones de libras esterlinas aumentó considerablemente la competencia en el equipo. Por ello, el club está dispuesto a vender a Myles Lewis-Skelly por unos 45 millones de libras esterlinas, una cantidad que ayudaría a cubrir los gastos de fichajes.

La situación de Myles Lewis-Skelly en el mercado de fichajes

El futbolista demostró claramente su versatilidad y determinación durante la pasada temporada. Cuando Riccardo Calafiori se lesionó, jugó como lateral izquierdo, pero más tarde regresó a su posición preferida de centrocampista tras el bajón de forma de Martin Zubimendi. El joven jugador disputó un total de 36 partidos durante la temporada y despertó el interés de numerosos grandes clubes.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, quiere incorporar a un lateral izquierdo teniendo en cuenta la propensión de Luke Shaw a sufrir lesiones. Aunque el club fichó este verano a Youri Tielemans y Andrey Santos, el precio de 45 millones de libras no supondría un problema financiero para el Manchester United. El defensa del Newcastle Lewis Hall también está en el radar de los Red Devils, pero el Newcastle no tiene intención de venderlo.

Otros movimientos del mercado de fichajes

El Newcastle perdió a varios de sus líderes durante el mercado de fichajes de verano. Bruno Guimarães, así como Sandro Tonali, que se marchó al Tottenham, y Anthony Gordon, que fichó por el Barcelona, abandonaron el club. El nuevo entrenador, Matthias Jaissle, se opone firmemente a la salida de Lewis Hall. Por ello, la opción de Myles Lewis-Skelly se considera una solución mucho más realista y conveniente para el Manchester United.

El Chelsea también ha sido informado de la situación del futbolista en el mercado de fichajes. El enfoque profesional de Myles Lewis-Skelly y su movilidad sobre el terreno de juego han impresionado especialmente a Michael Carrick. A pesar de tener contrato vigente hasta 2030, el Arsenal está dispuesto a cerrar este traspaso para garantizar su estabilidad financiera.

ArsenalManchester UnitedChelseaMyles Lewis-SkellyFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se revela el interés de Vinícius Júnior por el proyecto del ArsenalSe revela el interés de Vinícius Júnior por el proyecto del ArsenalHoy, 20:31Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?Hoy, 20:30El Manchester City considera a Alexis Mac Allister para reemplazar a RodriEl Manchester City considera a Alexis Mac Allister para reemplazar a RodriHoy, 19:54Qué historia trágica se esconde detrás del gimnasio donde entrena Islam MakhachevQué historia trágica se esconde detrás del gimnasio donde entrena Islam MakhachevHoy, 19:53Lewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del NewcastleLewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del NewcastleHoy, 19:35John Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporJohn Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporHoy, 18:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)