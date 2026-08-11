Qué historia trágica se esconde detrás del gimnasio donde entrena Islam Makhachev

El campeón de la UFC Islam Makhachev continúa con su intensa preparación en Estados Unidos antes de su próximo combate importante. El representante ruso se prepara para enfrentarse al reconocido luchador irlandés Ian Garry en el «Nicolas Scott Catone Training Center», un complejo deportivo propiedad de Nick Catone, antiguo luchador del octágono. Sin embargo, pocos conocen la dolorosa historia que se esconde detrás de este enorme gimnasio: la de un padre que perdió a su hijo.

Muchos creen que el complejo lleva simplemente el nombre de un deportista, pero en realidad está dedicado a un recuerdo completamente distinto.

La tragedia de 2017: la inesperada muerte de un niño de 18 meses

Después de poner fin a su carrera en la UFC, Nick Catone afrontó en 2017 la prueba más dura y dolorosa de su vida. Su hijo, Nicolas Scott, de apenas 18 meses, murió repentinamente mientras dormía.

Incluso después de la autopsia y de los análisis forenses, los médicos no pudieron determinar con certeza la causa de la muerte del bebé. Tras esta terrible pérdida, Catone inició un largo proceso judicial contra el fabricante de una de las vacunas que le habían administrado a su hijo poco antes de su muerte.

De 300 a 3.000 metros cuadrados: un proyecto dedicado a la memoria de su hijo

Después de poner fin a su carrera profesional en las MMA, Nick Catone fundó en 2010, con sus propios ahorros, un modesto gimnasio de 300 metros cuadrados. Con el paso de los años, lo amplió en dos ocasiones y también compró los edificios vecinos.

Tras la muerte de su hijo, Catone compró un edificio más grande en 2017 y dedicó nueve meses ininterrumpidos a las obras de renovación. Como había gastado casi todos sus ahorros en equipamiento moderno, tuvo que realizar con sus propias manos gran parte de los trabajos de construcción y reforma.

El 8 de septiembre de 2018 —el día del tercer aniversario de la memoria de su hijo fallecido— Nick Catone inauguró solemnemente el nuevo y majestuoso complejo deportivo y, en honor a su hijo, le dio el nombre de «Nicolas Scott»

Condiciones ideales para los mejores luchadores: el «Nicolas Scott Catone Training Center»

Hoy, este complejo deportivo es un enorme y moderno centro de 3.000 metros cuadrados. El gimnasio cuenta con las siguientes instalaciones:

Dos octágonos de tamaño reglamentario ;

Amplias colchonetas profesionales y zonas de lucha ;

Un ring de boxeo profesional ;

Un gimnasio equipado con las máquinas de entrenamiento más modernas.

En este entorno de fortaleza mental, memoria e infraestructura de primer nivel, Islam Makhachev prepara minuciosamente su próximo gran combate en el octágono.

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