Se revela el interés de Vinícius Júnior por el proyecto del Arsenal

Uno de los fichajes más sonados de la historia de la Premier League estuvo a punto de hacerse realidad. El Arsenal estuvo muy cerca de incorporar a la estrella brasileña Vinícius Júnior, pero el delantero finalmente prefirió renovar su contrato con el Real Madrid. Según The Athletic, el atacante se mostró realmente interesado en el proyecto del conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta y se llevaron a cabo negociaciones serias antes del fichaje. Así lo informa Goal.com.

Las negociaciones con el Real Madrid se habrían estancado durante casi 18 meses, y fue precisamente en ese periodo cuando el Arsenal se convirtió en el principal candidato. La directiva del club y el entrenador Mikel Arteta apoyaron personalmente el proyecto y ofrecieron al brasileño convertirse en el principal referente ofensivo del equipo. Según se informó, los londinenses incluso estaban dispuestos a romper su estructura salarial y su propuesta económica podía competir con la del club madrileño.

La crisis del Real Madrid y el factor Xabi Alonso

Mientras el futuro de Vinícius en el Real Madrid seguía siendo incierto, habían surgido tensiones entre la directiva y el jugador. La llegada de Xabi Alonso al banquillo en mayo de 2025 complicó aún más la situación. Al parecer, el técnico no logró congeniar con el delantero brasileño, quien habría comunicado claramente al presidente Florentino Pérez que no quería renovar si el entrenador continuaba en el cargo.

Los desacuerdos económicos entre ambas partes también fueron uno de los principales obstáculos. Vinícius exigía unos honorarios anuales de casi 30 millones de euros, incluidos el salario base, las bonificaciones y una prima de renovación récord, nunca concedida a ningún jugador en la historia del club. El hecho de que su contrato expirara en junio de 2027 había generado una gran preocupación en el Real Madrid.

José Mourinho provocó el cambio

El nombramiento de José Mourinho como entrenador en verano cambió radicalmente la situación y sentó las bases para que el jugador permaneciera en Madrid. A pesar de sus desacuerdos iniciales, el técnico y el delantero finalmente lograron entenderse. Como resultado, pese a los decididos esfuerzos del Arsenal, Vinícius prefirió mantenerse fiel al proyecto del Real Madrid.