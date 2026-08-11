La nave de carga espacial Progress MS-35 fue sometida a pruebas

En el cosmódromo de Baikonur, la nave de carga espacial Progress MS-35 superó con éxito una nueva etapa importante: las pruebas de hermeticidad. El proceso comenzó a principios de la semana pasada y los especialistas continúan ahora con los trabajos de preparación técnica. Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la nave espacial fue colocada en una cámara de vacío especial que simula por completo las condiciones del espacio exterior. Durante las pruebas, se introdujo gas mediante conductos especiales en todos sus compartimentos y circuitos para comprobar la estanqueidad del sistema.

Resultados del control automatizado

Según los datos de la corporación estatal Roscosmos, el control automatizado realizado en tierra no detectó defectos ni observaciones relacionados con la hermeticidad de los compartimentos de la nave y sus sistemas a bordo. Esto demuestra que el vehículo está preparado para las duras condiciones del espacio.

Tras finalizar con éxito las pruebas, Progress MS-35 fue devuelta a su puesto de trabajo principal. Los ingenieros ya han comenzado los preparativos previos al vuelo, conectándola a los equipos de pruebas terrestres.

Abastecimiento de la Estación Espacial Internacional

Esta misión ocupa un lugar importante en el programa de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional (EEI). Según los planes, el lanzamiento del cohete portador Soyuz-2.1b, que llevará Progress MS-35 al espacio, está previsto para septiembre de este año.

Se señala que este vuelo será el 96.º paso conjunto dentro del programa de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional. Los especialistas destacan que estas pruebas exitosas sientan las bases para que el próximo lanzamiento se desarrolle de forma segura y estable.