Crean nuevos cables de plástico para la infraestructura de la inteligencia artificial

Mientras la velocidad de transmisión de datos y el consumo energético se convierten en cuestiones clave para el desarrollo de la inteligencia artificial y las redes neuronales, la empresa estadounidense Point2 Technology ha captado 136 millones de dólares para comercializar un nuevo tipo de cables, según ixbt.com. La ronda de financiación de serie B estuvo liderada por el fondo LB Investment, con la participación de grandes empresas tecnológicas y fabricantes de chips como Arm, Bosch Ventures, NVIDIA, Molex y Maverick Silicon. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los expertos, las conexiones cableadas dentro de los racks de servidores de los centros de datos modernos se están convirtiendo en un obstáculo importante para el desarrollo de los sistemas de computación. A medida que se amplían los sistemas de inteligencia artificial y el ancho de banda alcanza velocidades de varios terabits, las comunicaciones entre procesadores y entre servidores adquieren una importancia decisiva.

Ventajas de la nueva tecnología

La plataforma e-Tube desarrollada por Point2 se basa en el uso de señales de radiofrecuencia transmitidas mediante guías de onda de plástico flexibles, en lugar de los cables tradicionales de cobre o de fibra óptica. Este enfoque permite ampliar considerablemente las capacidades de los centros de datos.

Según sus características técnicas, la solución de Point2 ofrece una distancia de transmisión 10 veces mayor que la de los cables de cobre con el mismo coste. Además, reduce 5 veces el peso de las conexiones y 2 veces el volumen de los cables.

Comparación con la fibra óptica

En comparación con las líneas de comunicación óptica, las guías de onda de plástico por radiofrecuencia consumen 3 veces menos energía y cuestan 3 veces menos. Lo más importante es que reducen 1000 veces la latencia de transmisión de datos y eliminan de la infraestructura los problemas relacionados con la fiabilidad de los emisores láser.

La construcción de centros de datos destinados a redes neuronales requiere gastos de cientos de miles de millones de dólares, incluida la compra de aceleradores, electricidad y sistemas de refrigeración. En un contexto de escasez de suministro eléctrico, cada vatio ahorrado en las comunicaciones entre componentes puede destinarse directamente a los cálculos.

Como señaló Paul Williamson, vicepresidente de inversiones estratégicas de Arm, la infraestructura de inteligencia artificial requiere mejorar toda la pila tecnológica, desde las unidades de cómputo hasta la memoria y las conexiones. Los fondos captados acelerarán la comercialización de los cables de radiofrecuencia activos Active RF Cable, así como de las soluciones e-Tube diseñadas para integrarse directamente en chipsets y racks de servidores.