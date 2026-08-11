En Polonia, tres hombres salvan a una niña que cae del quinto piso

En Łomża, Polonia, tres hombres salvaron la vida de una niña de 4 años que corría el riesgo de caer desde el balcón del quinto piso.

Durante el incidente, unos vecinos vieron a la niña colgada del borde del balcón del quinto piso de un edificio. Sin esperar a que llegaran los servicios de emergencia, los hombres bajaron de inmediato y tomaron las medidas necesarias para atraparla.

El incidente también quedó registrado por una cámara de vigilancia. Las imágenes muestran a los tres hombres extendiendo una manta al pie del edificio y logrando atrapar a la niña cuando cayó.

Gracias a su rápida y valiente reacción, la niña evitó sufrir heridas graves. Según la policía, la rápida intervención de los hombres le salvó la vida.