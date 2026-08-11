La inteligencia artificial protege la seguridad de los trabajadores en una planta de Nissan

El gigante automovilístico japonés Nissan está implementando tecnologías de inteligencia artificial en sus plantas de ensamblaje de Estados Unidos para hacer que los procesos de producción sean más seguros y eficientes. En la planta de Canton, Mississippi, se instalaron cámaras especiales con inteligencia artificial para analizar los movimientos de los trabajadores, informa ixbt.com. Ixbt.com informa que

El nuevo sistema supervisa con precisión la posición de las articulaciones de los empleados en la línea de producción. Puede detectar a tiempo movimientos potencialmente peligrosos, como una flexión excesiva del cuerpo o el mantenimiento prolongado de una postura incómoda.

Cómo reducir los riesgos ergonómicos

Para cada operación se establece un «ciclo dorado» específico, que incluye la secuencia y la duración de referencia de los movimientos de trabajo. La inteligencia artificial compara la actividad real del empleado con estos criterios y registra rápidamente las diferencias.

Si el algoritmo detecta un riesgo ergonómico, los ingenieros y la dirección pueden proporcionar instrucciones adicionales al empleado, redistribuir la tarea o modificar el diseño del puesto de trabajo. Esto ayuda a mejorar considerablemente las condiciones laborales.

Rentabilidad y reacción de los empleados

Según Viktor Taylor, vicepresidente de Nissan para la producción en América del Norte y América del Sur, la tecnología se evaluó inicialmente como una herramienta para aumentar la eficiencia. Sin embargo, posteriormente también se aprovecharon plenamente sus capacidades para analizar la ergonomía.

Taylor afirma que esta tecnología permitió a la planta ahorrar cerca de 34 millones de dólares al reducir los costes relacionados con la salud y la seguridad de los empleados. No obstante, estos datos no han sido sometidos a una auditoría independiente y se basan únicamente en las evaluaciones internas de la empresa.

Planes para el futuro

Los representantes de la empresa recalcan que las cámaras no están destinadas a eliminar puestos de trabajo. Las preocupaciones iniciales de los empleados se disiparon gradualmente después de que los comités de seguridad intervinieran y explicaran el objetivo real de la tecnología.

Actualmente, el sistema solo funciona en la planta de Canton, donde se fabrican el sedán Nissan Altima y la camioneta Frontier. Una vez que complete todos los procesos en esta planta, la empresa estudia implementar la tecnología en la planta de Smyrna, Tennessee, y en otras instalaciones de producción.