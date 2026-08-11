Lewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del Newcastle

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Lewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del Newcastle

La actividad continúa intensificándose en el mercado de fichajes antes de la próxima temporada de la Premier League inglesa. El defensa del Newcastle United, Lewis Hall, se mantiene firme en su deseo de continuar su carrera en el Manchester United y busca trasladarse a Old Trafford durante el mercado de verano, pese a la postura inflexible de su club. Según The Sun, el talentoso futbolista de 21 años cree que este traspaso sería el paso más importante de su carrera. Así lo informa Goal.com.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha comenzado a reforzar la plantilla pensando en el regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada. El técnico considera a Lewis Hall el sustituto ideal a largo plazo de Luke Shaw, cuyo contrato finaliza el año que viene. Aunque Shaw disputó los 38 partidos de la Premier League la pasada temporada y ofreció un rendimiento excelente, los Red Devils están preocupados por su carga de trabajo ante un calendario más exigente.

La postura firme del Newcastle United

Sin embargo, la directiva del Newcastle rechazó tajantemente la primera oferta del Manchester United y declaró que el jugador no está en venta bajo ninguna circunstancia. Después de vender este verano a varios jugadores importantes, como Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimarães, por un total de 244 millones de libras esterlinas, las Urracas no quieren perder a otra pieza clave. El contrato vigente entre el club y el jugador se extiende hasta 2029, lo que da al Newcastle una ventaja en las negociaciones.

No obstante, se informa de que algunos jugadores importantes del club están seriamente preocupados por el rumbo del proyecto y su desarrollo futuro. El Newcastle, que terminó la pasada temporada en un modesto 12.º puesto de la Premier League y se quedó fuera de las competiciones europeas, también hace que Lewis Hall se cuestione el futuro del proyecto. Precisamente estos factores están llevando al defensa a valorar positivamente la oferta del Manchester United.

Objetivos internacionales y descontento

El futbolista, que desea cerrar el traspaso, también tiene motivos de peso para estar personalmente descontento. Al parecer, Hall quedó muy decepcionado por la política de rotaciones de su antiguo entrenador, Eddie Howe, la temporada pasada. El jugador cree que no recibió suficientes oportunidades para demostrar su nivel ante el seleccionador inglés Thomas Tuchel, y que esa situación provocó que se quedara fuera del último Mundial. Ahora busca disfrutar de continuidad para volver a recibir convocatorias.

Por ahora, el Newcastle no tiene intención de dejar marchar al futbolista y entiende perfectamente que su exitoso regreso a la selección ha incrementado aún más su valor de mercado. Sin embargo, la firme decisión de Hall de fichar por el Manchester United apunta a que la situación podría intensificarse hasta los últimos días del mercado de verano.

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