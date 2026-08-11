FlightAware demanda a Kalshi por sus predicciones de vuelos en Estados Unidos

FlightAware, la conocida empresa que rastrea vuelos en tiempo real, ha presentado una demanda contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi. Según TechCrunch, la acción se debe a que Kalshi puso en marcha apuestas no autorizadas sobre cancelaciones en aeropuertos estadounidenses o de vuelos comerciales en general. Techcrunch.com informa de ello.

Al parecer, Kalshi lanzó hace aproximadamente un mes mercados de predicción que permitían a los usuarios apostar sobre cuántos vuelos serían cancelados en Estados Unidos. Según FlightAware, la plataforma utilizó sin autorización los datos y la marca de la empresa, y continuó mostrando esa información pese a que FlightAware había exigido que dejara de hacerlo.

La demanda sostiene que Kalshi nunca advirtió que se basaba precisamente en los datos de FlightAware para determinar los resultados de sus mercados de apuestas. La dirección de FlightAware solo se enteró de la existencia de estos mercados de apuestas después de que los medios comenzaran a informar sobre ellos.

Mercados de predicción y amenazas para la seguridad

Plataformas como Kalshi y Polymarket permiten a los usuarios apostar sobre diversos acontecimientos futuros, desde los resultados de elecciones políticas hasta cuántos álbumes venderá un músico en una semana. Sin embargo, estos mercados ya han demostrado que pueden ser manipulados fácilmente por los participantes, pese a que sus normas prohíben las operaciones con información privilegiada.

Por ejemplo, anteriormente un usuario de Polymarket apostó de forma sospechosa 32 000 dólares a que el presidente venezolano Nicolás Maduro sería apartado del poder antes de finales de enero. Unas horas después, tras la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense, ganó 400 000 dólares. También se afirma que un apuntador de la Casa Blanca ganó más de 100 000 dólares en Kalshi utilizando información confidencial sobre los discursos presidenciales.

FlightAware teme que este tipo de apuestas pueda utilizarse de forma indebida para influir también en los vuelos. Según la empresa, esta situación podría suponer una grave amenaza para la seguridad de los pasajeros comunes y del personal aeroportuario.

Por ahora, FlightAware solicita un juicio con jurado, aunque la demanda no especifica el importe de los daños reclamados. Kalshi todavía no ha respondido oficialmente a las solicitudes de comentarios de TechCrunch.