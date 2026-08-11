Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?

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Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?

La directiva del club Metallurg de Bekobod anunció el nombramiento de un nuevo entrenador principal tras la dimisión de Ilhom Mo‘minjonov. A partir de ahora, el equipo estará dirigido por Ilyos Qurbonov, un técnico experimentado que lleva muchos años contribuyendo al desarrollo del fútbol en Bekobod.

Así lo anunció oficialmente el servicio de prensa del club de Bekobod.

Un rostro conocido para reemplazar a Ilhom Mo‘minjonov

Recordemos que, tras las inesperadas pérdidas de puntos en la primera fase y el empate ante Yaypan en la 14.ª jornada, el entrenador principal Ilhom Mo‘minjonov presentó su dimisión. Después de aceptar su renuncia, la directiva del club optó por Ilyos Qurbonov, quien conoce a la perfección la estructura del club, en lugar de incorporar a un técnico externo.

Hasta ahora, Ilyos Qurbonov había trabajado eficazmente en el cuerpo técnico del equipo.

Ilyos Qurbonov, un auténtico hombre de Metallurg

El nuevo entrenador principal no es en absoluto un desconocido para el fútbol y los aficionados de Bekobod. Su amplia experiencia como jugador de Metallurg y entrenador incluye las siguientes etapas importantes:

  • Su trayectoria como futbolista del club: Durante muchos años, Ilyos Qurbonov defendió los colores de Metallurg sobre el terreno de juego y fue uno de los líderes del equipo;

  • Tiempos difíciles y el año 2023: En 2023, asumió importantes responsabilidades en el equipo como entrenador asistente principal;

  • Valentía en la Super League (2024): En la temporada 2024, cuando Metallurg atravesaba una situación complicada en la clasificación, Qurbonov contribuyó directamente a que el equipo mantuviera su plaza en la Super League;

  • Experiencia internacional: Además, el técnico llegó a trabajar con éxito como entrenador principal del prestigioso club tayiko Istaravshan.

Nuevos objetivos y tareas para el equipo

La directiva del club confía en que la amplia experiencia de Ilyos Qurbonov, su conocimiento del ambiente interno del equipo y de las capacidades de los futbolistas serán factores clave para recuperar la posición de Metallurg en la clasificación y alcanzar los objetivos establecidos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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