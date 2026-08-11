Kyoto Fusioneering comienza a crear un nuevo dispositivo para centrales de fusión nuclear

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Kyoto Fusioneering comienza a crear un nuevo dispositivo para centrales de fusión nuclear

En el campo de la energía de fusión, la atención suele centrarse en los propios reactores, que generan una enorme potencia. Sin embargo, según ixbt.com y TechCrunch, estos reactores no pueden funcionar durante mucho tiempo sin los equipos auxiliares necesarios, cuya construcción también exige costes enormes. Por ello, muchas start-ups prefieren confiar el resto de la infraestructura a proveedores especializados. Techcrunch.com informa .

Entre las decenas de empresas de la emergente cadena de suministro de la fusión, la compañía japonesa Kyoto Fusioneering es uno de los especialistas más importantes. Según FusionX, la empresa ha logrado captar hasta ahora 121 millones de dólares. Ahora ha obtenido subvenciones del Departamento de Energía de Estados Unidos y del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL), en Tennessee, para construir un prototipo de dispositivo de producción de combustible.

Junto con este anuncio, Kyoto Fusioneering comunicó que trasladará su sede estadounidense a Oak Ridge. La decisión confirma que la start-up se ha convertido en un actor importante del sector. Según una encuesta reciente de la Fusion Industry Association, más de la mitad de las start-ups de fusión indicaron que planean colaborar con proveedores externos como Kyoto Fusioneering en tecnologías del ciclo del combustible.

El dispositivo Unity-3 y su importancia

El futuro dispositivo Unity-3 de Kyoto Fusioneering se está desarrollando en colaboración con ORNL y probará una tecnología conocida como «breeding blanket» (manto productor de combustible). Estos mantos capturan la energía del reactor de fusión y, al mismo tiempo, generan nuevo combustible de fusión. Uno de estos diseños utiliza litio líquido, que absorbe tanto el calor como los neutrones.

Cuando los átomos de litio dentro del manto son bombardeados por neutrones, se descomponen en helio y tritio, un isótopo del hidrógeno que es un combustible importante para muchos diseños de reactores. Después, el tritio se extrae del manto y se envía al reactor, mientras que el calor se aprovecha para generar electricidad. Todo esto requiere materiales resistentes al calor, bombas especiales y otros equipos especializados.

Futuras colaboraciones y perspectivas

Kyoto Fusioneering no se limita a los mantos y también desarrolla sistemas para calentar el combustible de fusión y convertirlo en plasma, reprocesar el combustible no quemado presente en los gases residuales y recuperar el calor para generar electricidad. El dispositivo Unity-3 probará el funcionamiento no solo del litio líquido, sino también de otros tipos de materiales para mantos.

El nuevo dispositivo permitirá a investigadores y start-ups validar en la práctica datos obtenidos hasta ahora principalmente mediante modelos informáticos. En particular, start-ups de fusión como Realta Fusion, Thea Energy, Type One Energy y Xcimer Energy utilizarán los resultados de los experimentos de Unity-3 para diseñar sus reactores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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