Julian Alvarez regresa al Atlético y pasa el reconocimiento médico

El delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez, regresó al equipo tras sus vacaciones de verano y comenzó la preparación de la nueva temporada. Según Goal.com, la estrella argentina pasó el lunes por la mañana el reconocimiento médico obligatorio en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. El equipo dirigido por Diego Simeone va recuperando poco a poco a todos sus efectivos. Sobre ello, Goal.com informa .

Además de Julian Alvarez, otros internacionales también se incorporaron a los entrenamientos. Alex Baena y Marcos Llorente, entre otros jugadores que disfrutaron de vacaciones tras las últimas grandes competiciones, pasaron el reconocimiento médico. También realizaron pruebas de esfuerzo específicas y evaluaciones físicas para recuperar su estado antes de la nueva temporada.

Cambios en la plantilla y nuevos jugadores

En el estadio Metropolitano, el portero Juan Musso y jugadores como Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill y Alexander Sorloth también están trabajando. Debido a los partidos internacionales y los descansos, el regreso de los futbolistas se está produciendo de forma gradual. Por ello, en la ciudad deportiva de Majadahonda, cada jugador sigue un programa individual para alcanzar su mejor estado de forma y reducir el riesgo de lesiones.

Al mismo tiempo, el mercado de fichajes también centra la atención del club. Matteo Ruggeri no participó en el entrenamiento, ya que está cerca de fichar por el Aston Villa de la Premier League. Nahuel Molina también fue visto en la ciudad deportiva, aunque se espera que se marche a la Roma en los próximos días.

La situación en torno al futuro del delantero

Durante el parón de verano, no dejaron de circular rumores sobre el futuro de Julian Alvarez. Según Goal.com, varios grandes clubes europeos están interesados en el jugador. Aunque el delantero querría fichar por el Barcelona, la directiva del Atlético no tiene intención de venderlo a uno de sus principales rivales.

Los responsables del club prefieren mantener en Madrid al delantero campeón del mundo en 2022 o solo están dispuestos a estudiar ofertas de clubes extranjeros como el Arsenal y el Paris Saint-Germain. En cualquier caso, el plan de preparación del equipo de Diego Simeone para los próximos partidos continúa con firmeza y toda la atención está puesta en los resultados sobre el terreno de juego.