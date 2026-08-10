El pago de los estacionamientos urbanos ya es posible mediante las aplicaciones de Yandex en ciudades rusas

El uso de los servicios de estacionamiento urbano se ha vuelto más cómodo para los propietarios de automóviles en quince grandes ciudades de Rusia. Según ixbt.com, los conductores ya pueden pagar el estacionamiento Yandex Go y Yandex Zapravki rápidamente a través de estas aplicaciones. Así lo informa Ixbt.com, que lo ha comunicado .

La nueva función busca facilitar los desplazamientos diarios de los automovilistas al reducir el tiempo de búsqueda y permitir realizar pagos en formato digital. Actualmente, el servicio funciona plenamente en quince ciudades del país, entre ellas Moscú, San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo y Nizhni Nóvgorod.

Interfaz de las aplicaciones y funciones prácticas del mapa

Para utilizar el servicio, los usuarios solo tienen que acceder a una sección especial.la incluye en la página principal, mientras que ense encuentra dentro de la sección «Zapravki».

El mapa interactivo de la interfaz marca las zonas de estacionamiento con distintos colores según su precio. Esto permite a los conductores ver de inmediato el coste y elegir el lugar más adecuado según su presupuesto.

Proceso de pago y funciones adicionales

El procedimiento para reservar una plaza de estacionamiento se ha simplificado. Los conductores solo deben realizar las siguientes acciones:

Introducir la matrícula del vehículo

Establecer la duración del estacionamiento

Realizar el pago con una tarjeta bancaria vinculada a la aplicación

Cuando sea necesario, los usuarios pueden ampliar el tiempo de estacionamiento o finalizarlo antes de lo previsto. Además, según representantes de la empresa, el serviciotambién ofrece un mapa interactivo de las gasolineras, lo que ayuda a los conductores a encontrar más rápidamente la infraestructura necesaria durante el trayecto.