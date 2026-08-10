El Paris Saint-Germain, cerca de cerrar el fichaje de Ferran Torres

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El Paris Saint-Germain, cerca de cerrar el fichaje de Ferran Torres

El Paris Saint-Germain ha dado un paso importante para reforzar su línea ofensiva. Según la información publicada por Goal.com y Marca, el club parisino ha entrado en la fase decisiva de las negociaciones para fichar al delantero del Barcelona Ferran Torres, y se espera que el acuerdo entre las partes se anuncie oficialmente en los próximos días, según informa Goal.com .

El campeón de Francia ha enviado oficialmente al club catalán una oferta de traspaso de 50 millones de euros por el futbolista español. Las negociaciones entre los dirigentes de ambos clubes se encuentran en la fase final y solo falta dar luz verde al acuerdo. La voluntad del jugador también ha desempeñado un papel importante en la aceleración del fichaje.

Las condiciones del contrato y los intereses de las partes

Según las fuentes, Ferran Torres ya habría alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain sobre las condiciones de su contrato. El club francés planea otorgarle un papel importante en su línea ofensiva titular. El contrato actual del jugador con el Barcelona se extiende hasta el 30 de junio de 2027, pero la reducción progresiva del plazo restante ha ayudado a mantener el precio del traspaso en un nivel aceptable para el club parisino.

El club catalán está dispuesto a vender a uno de sus delanteros para mejorar su situación financiera y renovar la plantilla. El Barcelona planea destinar los ingresos obtenidos al fichaje de nuevos jugadores durante el mercado de verano. La directiva del PSG busca aportar calidad y versatilidad táctica a su ataque mediante esta incorporación.

La fase final del acuerdo

En estos momentos, solo quedan por resolver algunos pequeños detalles del contrato y ciertas formalidades entre los clubes. Para el Paris Saint-Germain, este fichaje es considerado uno de los principales pasos para reforzar la plantilla antes de la temporada. Para Ferran Torres, jugar en Francia supondría un nuevo y exigente desafío en su carrera.

Ferran TorresParis Saint-GermainBarcelonaFichajeFútbol
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