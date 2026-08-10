Archer Aviation compra a su antiguo rival Wisk Aero

Archer Aviation, fabricante de aeronaves eléctricas, ha asumido oficialmente el control de su antiguo rival Wisk Aero. Según informa ixbt.com, basándose en documentos financieros oficiales publicados el lunes, esta importante operación llega tras años de disputas legales entre ambas empresas y abre una nueva etapa para la industria aeroespacial. Techcrunch.com informa de ello.

Según los términos del acuerdo, Boeing aceptó vender Wisk Aero a Archer, además de otras dos filiales: SkyGrid, dedicada al software de gestión del tráfico aéreo digital, e Insitu, fabricante de drones. A cambio, Boeing recibirá acciones de nueva emisión de Archer.

De la disputa legal a la alianza estratégica

Esta adquisición representa el desenlace lógico de la compleja y tensa relación entre ambas empresas. En abril de 2021, Wisk demandó a Archer, acusándola de robar información confidencial y propiedad intelectual. El proceso judicial, que duró dos años, terminó con un acuerdo inesperado: las partes no solo retiraron sus reclamaciones mutuas, sino que también comenzaron a colaborar estrechamente.

Según aquel acuerdo, Archer convirtió a Wisk en su proveedor exclusivo de tecnologías autónomas. Wisk Aero surgió de la start-up Kittyhawk, respaldada en aquel momento por Larry Page, cofundador de Google, y posteriormente creció con el apoyo de Boeing. Boeing invirtió millones de dólares en Wisk y, en 2023, la convirtió en una filial bajo su control total.

La expansión de Archer y sus planes de futuro

Fundada en 2018 y con sede en California, Archer Aviation ha ampliado considerablemente sus operaciones en los últimos años. Además de crear una red de taxis aéreos urbanos, la empresa entró en el sector de la defensa. En particular, a finales de 2024 recaudó 430 millones de dólares para financiar el programa Archer Defense y, en 2025, obtuvo otros 300 millones de grandes inversores institucionales como BlackRock.

Archer también alcanzó un acuerdo exclusivo con el fabricante de armas Anduril para desarrollar conjuntamente una aeronave híbrida VTOL destinada a importantes misiones de defensa. La empresa, que cotiza en bolsa desde 2021, avanza en las pruebas de su aeronave totalmente eléctrica Midnight y se prepara para iniciar sus operaciones este año dentro de un programa especial de la Casa Blanca.