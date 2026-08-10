Sila obtiene un préstamo de 1.400 millones de dólares del Pentágono de EE. UU.

La start-up estadounidense Sila ha obtenido un importante préstamo de 1.400 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos para ampliar la producción de materiales para baterías de silicio-carbono. Esta ayuda financiera llega mientras la industria automotriz y los contratistas de defensa tienen dificultades para encontrar materias primas para baterías fabricadas fuera de China. Así lo informa Techcrunch.com que lo anuncia.

Según ixbt.com, la mayoría de los ánodos de las baterías de iones de litio se fabrican actualmente con grafito, y la cadena de suministro del sector sigue bajo el control total de empresas chinas. Por ello, numerosas compañías, entre ellas Group14 y Amprius, intentan desarrollar ánodos basados en silicio. Este material permite almacenar entre un 20 y un 40 % más de energía eléctrica que los ánodos de grafito.

Ventajas tecnológicas y capacidad de producción

El aumento de la densidad energética permitiría prolongar considerablemente la autonomía de las baterías o hacerlas más pequeñas y ligeras. Estas características son especialmente importantes para los dispositivos utilizados en el transporte y la defensa, como drones y vehículos eléctricos. Sila produce su material de silicio-carbono en su planta de Moses Lake, en el estado de Washington.

Esta planta se considera una de las pocas fuentes de materiales para ánodos libres de aranceles y restricciones geopolíticas. La fábrica, que comenzó a operar en septiembre de este año, cuenta actualmente con una capacidad de producción de aproximadamente 2 gigavatios-hora de material para ánodos al año. Sila trabaja para multiplicar esta capacidad por cinco, lo que permitiría producir suficiente materia prima para más de 100.000 vehículos eléctricos.

Inversiones y futuras alianzas

En julio, Sila recaudó 300 millones de dólares para financiar la ampliación de la planta. La ronda de inversión estuvo liderada por Atreides Management y Sutter Hill Ventures. Según PitchBook, hasta la fecha Sila ha conseguido captar más de 1.500 millones de dólares de inversores privados.

La empresa ya ha firmado contratos con grandes compañías como Mercedes y Panasonic. El nuevo préstamo concedido por el Pentágono también podría abrir la puerta a colaboraciones con empresas de defensa. Además, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que otras dos compañías recibirían financiación en el marco de este acuerdo.