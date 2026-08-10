Un cohete Long March 7A se estrella en China

·65·Tecnología
Un cohete Long March 7A se estrella en China

El programa espacial chino registró otro grave fracaso en lo que va de año. Según informa Ixbt.com, el cohete portador Long March 7A, lanzado desde el cosmódromo de Wenchang, en el sur del país, explotó durante los primeros minutos del vuelo. Este incidente podría afectar a la estabilidad del sector espacial nacional en los últimos meses. Así lo informa Ixbt.com.

Según los datos disponibles, el trágico suceso ocurrió apenas 1 minuto y 25 segundos después del despegue del cohete. Como el accidente se produjo mientras la primera etapa del lanzador funcionaba a pleno rendimiento, el aparato perdió por completo su trayectoria y no pudo cumplir la misión prevista. Por ello, no fue posible colocar la carga útil en la órbita prevista.

La carga útil permanece en secreto

Por ahora no se ha publicado información oficial sobre la misión que debía cumplir el cohete accidentado ni sobre lo que transportaba. Según las estimaciones de expertos y analistas, esta misión espacial podría haber tenido objetivos militares. Sin embargo, estas hipótesis todavía no cuentan con pruebas confirmadas.

China suele proporcionar información limitada sobre este tipo de lanzamientos fallidos y sus causas. Por ello, las razones técnicas exactas del accidente aún no se han revelado al público, y los especialistas se ven obligados a sacar conclusiones basándose únicamente en los datos de telemetría disponibles.

El cuarto accidente de 2026

Este desafortunado suceso se convirtió en el cuarto intento fallido del año para la industria espacial china. Esto podría indicar la existencia de ciertos problemas sistémicos en el programa espacial del país, considerado uno de los principales actores espaciales del mundo.

Cabe recordar que el último accidente importante antes de este incidente ocurrió en abril de este año. La sucesión de estos problemas obligará sin duda a los especialistas chinos a revisar seriamente la seguridad y fiabilidad de las tecnologías de cohetes.

ChinaCoheteEspacioAccidenteTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI recompra las acciones de sus empleados por 7.000 millones de dólaresOpenAI recompra las acciones de sus empleados por 7.000 millones de dólaresHoy, 05:22OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAOpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAHoy, 04:55Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerComienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerHoy, 03:29Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAAlphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAHoy, 03:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños