Un cohete Long March 7A se estrella en China

El programa espacial chino registró otro grave fracaso en lo que va de año. Según informa Ixbt.com, el cohete portador Long March 7A, lanzado desde el cosmódromo de Wenchang, en el sur del país, explotó durante los primeros minutos del vuelo. Este incidente podría afectar a la estabilidad del sector espacial nacional en los últimos meses. Así lo informa Ixbt.com.

Según los datos disponibles, el trágico suceso ocurrió apenas 1 minuto y 25 segundos después del despegue del cohete. Como el accidente se produjo mientras la primera etapa del lanzador funcionaba a pleno rendimiento, el aparato perdió por completo su trayectoria y no pudo cumplir la misión prevista. Por ello, no fue posible colocar la carga útil en la órbita prevista.

La carga útil permanece en secreto

Por ahora no se ha publicado información oficial sobre la misión que debía cumplir el cohete accidentado ni sobre lo que transportaba. Según las estimaciones de expertos y analistas, esta misión espacial podría haber tenido objetivos militares. Sin embargo, estas hipótesis todavía no cuentan con pruebas confirmadas.

China suele proporcionar información limitada sobre este tipo de lanzamientos fallidos y sus causas. Por ello, las razones técnicas exactas del accidente aún no se han revelado al público, y los especialistas se ven obligados a sacar conclusiones basándose únicamente en los datos de telemetría disponibles.

El cuarto accidente de 2026

Este desafortunado suceso se convirtió en el cuarto intento fallido del año para la industria espacial china. Esto podría indicar la existencia de ciertos problemas sistémicos en el programa espacial del país, considerado uno de los principales actores espaciales del mundo.

Cabe recordar que el último accidente importante antes de este incidente ocurrió en abril de este año. La sucesión de estos problemas obligará sin duda a los especialistas chinos a revisar seriamente la seguridad y fiabilidad de las tecnologías de cohetes.