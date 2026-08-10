Ceva Logistics sufre un ciberataque que afectó a redes de todo el mundo

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Ceva Logistics sufre un ciberataque que afectó a redes de todo el mundo

Ceva Logistics, uno de los principales gigantes mundiales del transporte y la logística, fue víctima de un ciberataque. Según TechCrunch, este incidente de ciberseguridad afectó gravemente a las operaciones de al menos ocho almacenes en Europa y provocó interrupciones en el transporte de mercancías por todo el continente. El incidente no solo afectó a los sistemas internos de la compañía, sino también a numerosas grandes cadenas minoristas, instituciones financieras e incluso a clientes de gigantes del videojuego que utilizan sus servicios. Techcrunch.com informa de ello.

Según la publicación especializada FreightWaves, el ciberataque comenzó el 29 de julio de este año. Con sede en Francia, Ceva cuenta con más de mil almacenes en todo el mundo y desempeña un papel esencial en la entrega de productos de grandes fabricantes hasta los hogares de los consumidores. La interrupción de los servicios de este gigante, que generó 18,3 mil millones de dólares de ingresos en 2025, volvió a poner de manifiesto las graves vulnerabilidades de la cadena de suministro global.

Una filtración de datos provocada por el ciberataque

El ataque contra los sistemas de Ceva Logistics no solo retrasó las operaciones logísticas, sino que también provocó el robo de un gran volumen de datos personales. Varias empresas asociadas que utilizan los servicios de Ceva confirmaron que los datos personales de sus clientes habían caído en manos de hackers. Los atacantes lograron obtener los nombres completos, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los clientes utilizados para tramitar los pedidos.

En los últimos años, los gigantes del transporte y la logística se han convertido en objetivos prioritarios de los ciberdelincuentes. Estos buscan controlar el flujo de mercancías físicas obteniendo acceso a las cargas y los contenedores almacenados en los almacenes. El incidente de Ceva demuestra la importancia de reforzar la ciberseguridad de las redes de transporte.

Daños a empresas globales

Como consecuencia del incidente, el gigante neerlandés del comercio minorista online bol anunció en su sitio web que los hackers habían accedido a los sistemas de su socio logístico Ceva y advirtió a sus clientes. La empresa señaló que la filtración de datos podría provocar retrasos en los pedidos y la cancelación de algunas compras. De Bijenkorf, otro histórico gran almacén de lujo de los Países Bajos, también confirmó a través de los medios locales problemas similares y el alargamiento de los plazos de entrega.

Además, el alcance de este ciberataque fue mucho mayor y también afectó a empresas de otros sectores:

  • El famoso club de fútbol neerlandés Ajax
  • El gigante bancario ING
  • La marca de gafas Ace & Tate
  • El gigante de los videojuegos Valve
Valve, uno de los gigantes de la industria del videojuego, comunicó a sus clientes que el 7 de agosto descubrió que se habían robado datos de los sistemas de Ceva. Según un mensaje publicado en Reddit, los datos personales de los clientes que compraron hardware de Steam estaban en riesgo. Como Ceva almacenaba los datos de entrega de los clientes durante 90 días después de realizar un pedido, numerosos compradores se vieron afectados.

El representante de Valve, Doug Lombardi, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el incidente. Las empresas afectadas y los expertos en seguridad están tomando medidas urgentes para mitigar las consecuencias del ciberataque y garantizar la seguridad de los clientes.

Ceva LogisticsCiberataqueTecnologíaSteamSeguridad
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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