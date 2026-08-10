Manchester United busca un lateral izquierdo al final del mercado de fichajes

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Manchester United busca un lateral izquierdo al final del mercado de fichajes

Al entrar en las últimas semanas del mercado de fichajes de verano, Manchester United ha comenzado a actuar activamente para reforzar su plantilla, especialmente para resolver el problema del lateral izquierdo. Después de reforzar el eje de la defensa a principios del verano, la dirección del club había establecido el puesto de lateral como una prioridad. TEAMtalk informa de que el club inglés está considerando varias alternativas para ese puesto. Goal.com informa de ello.

Los « Red Devils » habían elegido anteriormente a Lewis Hall como su principal objetivo, y el propio jugador estaba dispuesto a fichar por Old Trafford. Sin embargo, su club, Newcastle United, se opuso firmemente al traspaso y comunicó que no dejaría salir al futbolista. Por ello, las negociaciones por el internacional inglés se han detenido temporalmente, aunque el Manchester United podría volver a esta opción en el futuro.

David Raum, uno de los principales candidatos

El equipo de ojeadores dirigido por el director deportivo Jason Wilcox está estudiando detenidamente otras alternativas en función de la situación. En esa lista destaca David Raum, jugador del RB Leipzig e internacional alemán, como uno de los principales candidatos. El hecho de que el contrato del futbolista de 28 años esté cerca de finalizar lo hace aún más atractivo para el club inglés.

Según la fuente, quedan menos de 12 meses para que expire el contrato actual del jugador. Aunque su acuerdo incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 34 millones de libras esterlinas, los intermediarios creen que el Manchester United podría ficharlo por menos de 30 millones de libras si no renueva su contrato.

También se ha sabido que David Raum ya ha mantenido conversaciones con representantes del Manchester United. El lateral también quiere continuar su carrera en Old Trafford y ha expresado su disposición a competir con Luke Shaw por un puesto en el once titular.

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