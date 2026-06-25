La antigua estrella del Liverpool, John Barnes, ha expresado su opinión sobre los cambios previstos en la plantilla bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola y el posible regreso del delantero uruguayo Darwin Núñez. Las noticias sobre el retorno de Núñez, conocido por su estilo de juego «caótico» con los Reds, están generando intensos debates entre los aficionados al fútbol. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con Goal.com, Barnes destacó que el regreso del delantero de 26 años dependerá en gran medida de la visión táctica del nuevo técnico. Darwin Núñez fue fichado del Benfica en 2022 por 64 millones de libras esterlinas. Aunque disputó 143 partidos con el Liverpool y marcó 40 goles, su regularidad fue frecuentemente criticada.

Nuevo entrenador y nueva filosofía

Según John Barnes, el equipo debe ahora alejarse del fútbol «heavy metal» de la era de Jürgen Klopp y apoyar plenamente las ideas de Andoni Iraola. «Si Iraola quiere jugar un fútbol basado en ataques rápidos y desorganizados, entonces Darwin Núñez podría encajar en este sistema. Pero si el entrenador elige otro estilo, el regreso del uruguayo no tendría sentido», afirma la leyenda del club.

Actualmente jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita, Núñez no está rindiendo como se esperaba. Debido al límite de jugadores extranjeros, ha quedado fuera de la inscripción para la liga local. Por ello, el club saudí estaría dispuesto a dejarlo marchar como agente libre, lo que permitiría al Liverpool recuperarlo gratis.

Barnes también se refirió al estilo de juego del líder del equipo, Mohamed Salah. Según sus palabras, los jugadores no deben imponer sus condiciones al entrenador, sino adaptarse a cualquier táctica elegida. Esto sería el factor más importante para los futuros éxitos del Liverpool.

Para los aficionados del Liverpool, Darwin Núñez no es solo un futbolista, sino que se convirtió en una especie de «héroe de culto» por su actividad incansable y sus decisiones inesperadas en el campo. Su regreso podría aportar nueva energía a la delantera, pero para que este traspaso se concrete, la directiva y el cuerpo técnico deben llegar a un acuerdo.

En conclusión, el Liverpool se está moviendo con cautela en el mercado de fichajes. Se espera que la nueva era liderada por Andoni Iraola cambie no solo la plantilla, sino también la imagen general del equipo en el campo. El regreso de Núñez podría ser el primer y más impactante paso de estos cambios.